«Ак Барс» победил в первой игре серии с минским «Динамо» в плей-офф КХЛ

Казанская команда одержала победу в гостях

«Ак Барс» обыграл в гостях минское «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина повела 1:0 в серии до четырех побед.

В составе «Ак Барса» обе шайбы забросил Алексей Пустозеров, одну из них — в пустые ворота. У минского «Динамо» единственный гол в активе Вадима Мороза.

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина впервые победил минское «Динамо». Два сезона подряд казанцы не могли обыграть минчан в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев четыре поражения.

Следующий матч серии между «Ак Барсом» и минским «Динамо» пройдет в Минске 11 апреля в 16:30 по московскому времени.



«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы:

0:1 — Пустозеров (Дыняк, Фальковский, 25:19);

0:2 — Пустозеров (Лямкин, 57:50, ПВ);

1:2 — Мороз (Шипачев, Галиев, 58:11, 6х5).

Зульфат Шафигуллин