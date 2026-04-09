«Ак Барс» победил в первой игре серии с минским «Динамо» в плей-офф КХЛ
Казанская команда одержала победу в гостях
«Ак Барс» обыграл в гостях минское «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина повела 1:0 в серии до четырех побед.
В составе «Ак Барса» обе шайбы забросил Алексей Пустозеров, одну из них — в пустые ворота. У минского «Динамо» единственный гол в активе Вадима Мороза.
«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина впервые победил минское «Динамо». Два сезона подряд казанцы не могли обыграть минчан в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев четыре поражения.
Следующий матч серии между «Ак Барсом» и минским «Динамо» пройдет в Минске 11 апреля в 16:30 по московскому времени.
«Динамо» Минск — «Ак Барс» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы:
0:1 — Пустозеров (Дыняк, Фальковский, 25:19);
0:2 — Пустозеров (Лямкин, 57:50, ПВ);
1:2 — Мороз (Шипачев, Галиев, 58:11, 6х5).
