«Зенит-Казань» сравнял счет в серии с «Локомотивом» в полуфинале плей-офф

09:14, 06.04.2026

Следующие два матча команды проведут в Новосибирске

«Зенит-Казань» сравнял счет в серии с «Локомотивом» в полуфинале плей-офф
«Зенит-Казань» сравнял счет в серии с новосибирским «Локомотивом» в полуфинале плей-офф Суперлиги по волейболу.

В первой игре в Казани подопечные Алексея Вербова уступили сопернику в пяти сетах 2:3. В воскресенье казанцы дома победили со счетом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25).

Самым результативным игроком встречи стал волейболист «Локомотива» Омар Курбанов с 20 очками, у «Зенита» больше всех набрал Дмитрий Волков — 17 баллов.

Третий матч серии пройдет в Новосибирске 10 апреля в 15:00 по московскому времени. «Зенит-Казань» является действующим чемпионом России.

В другой полуфинальной серии играют питерский «Зенит» и московское «Динамо», там счет также ничейный 1:1.

Читайте также