«Зенит-Казань» сравнял счет в серии с «Локомотивом» в полуфинале плей-офф
Следующие два матча команды проведут в Новосибирске
«Зенит-Казань» сравнял счет в серии с новосибирским «Локомотивом» в полуфинале плей-офф Суперлиги по волейболу.
В первой игре в Казани подопечные Алексея Вербова уступили сопернику в пяти сетах 2:3. В воскресенье казанцы дома победили со счетом 3:1 (25:18, 18:25, 25:22, 27:25).
Самым результативным игроком встречи стал волейболист «Локомотива» Омар Курбанов с 20 очками, у «Зенита» больше всех набрал Дмитрий Волков — 17 баллов.
Третий матч серии пройдет в Новосибирске 10 апреля в 15:00 по московскому времени. «Зенит-Казань» является действующим чемпионом России.
В другой полуфинальной серии играют питерский «Зенит» и московское «Динамо», там счет также ничейный 1:1.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».