Рулевой «Ак Барса» Гатиятулин высказался о тренерской дуэли с Квартальновым

Тренер казанцев поделился ожиданиями от четвертьфинальной серии с минским «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о принципиальности противостояния с Дмитрием Квартальновым в преддверии серии плей-офф с минским «Динамо».

— Игра состоит из разных компонентов. Важно, кто и как будет готов. А по поводу дуэлей — принципиально найти возможность пройти эту серию. А все остальное вторично, — сказал Гатиятулин на открытой тренировке в Казани.

Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от противостояния с минским «Динамо» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Мы делаем акцент на разных моментах в игре соперника. Но команда состоит не из одной тройки, а из нескольких звеньев. А игра состоит из разных моментов, каждый из которых может стать решающим. Всегда говорим, что нужно смотреть в зеркало, обращать внимание на себя. Ребята прошли длинный путь регулярного чемпионата и знают свои сильные качества. Задача тренерского штаба в том, чтобы они их показывали. Мы готовили ребят, подводили команду именно к плей-офф. Считаю, что мы хорошо готовы. Здесь, на такой стадии, важна и физическая, и психологическая форма, — заявил Гатиятулин.

«Ак Барс» начнет серию плей-офф против «Динамо» в Минске 9 апреля в 19:30 по московскому времени. В первом раунде Кубка Гагарина команда Гатиятулина в пяти матчах обыграла челябинский «Трактор» (4:1). Минчане ранее были сильнее московского «Динамо» — 4:0. Минское «Динамо» будет иметь преимущество домашней площадки перед «Ак Барсом». Белорусская команда заняла второе место по итогам «регулярки» на Западе, а казанцы финишировали третьими в Восточной конференции.

Напомним, ранее Квартальнов возглавлял казанский «Ак Барс» с 2019 по 2022 год и ни разу не выиграл Кубок Гагарина.

Зульфат Шафигуллин