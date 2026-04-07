«Рубин» вернулся на седьмое место в таблице РПЛ, которое занимал при Рахимове

Победа над «Сочи» позволила казанцам обойти московское «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» вернулся на седьмое место в турнирной таблице по итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда занимала эту же позицию при прежнем главном тренере Рашиде Рахимове, уволенном в январе.

Лидерство в таблице РПЛ после 23 туров удерживает «Краснодар» с 52 очками. На один балл от лидера отстает «Зенит», набравший в 23 матчах 51 балл. Тройку лучших команд замыкает «Локомотив» с 44 очками.

В активе «Рубина» после победы над «Сочи» стало 33 очка, казанцы обошли в таблице московское «Динамо», занимавшее седьмое место. У москвичей из-за ничьи с «Оренбургом» — 31 балл.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Замыкает турнирную таблицу «Сочи» с 9 очками, оренбуржцы тоже идут в зоне прямого вылета с 19 баллами. В «стыках» находятся «Крылья Советов» (21 балл) и «Пари НН» (20 баллов).

В следующем туре «Рубин» под руководством Франка Артиги сыграет 11 апреля в Казани с «Оренбургом» в 16.30 по мск.

Зульфат Шафигуллин