05:08 МСК
Представительница Татарстана Непряева стала восьмой на масс-старте в финале Кубка России

11:10, 05.04.2026

Победительницей стала Алина Пеклецова

Фото: скриншот из видео «Дарья Непряева | Лыжные гонки | Олимпиада-2026 | Профайл» с канала «Okko Спорт»

В Кировске Мурманской области проходит финал Кубка России по лыжным гонкам. Победителем в масс‑старте свободным стилем на дистанции 10 км в гору стала Алина Пеклецова. Спортсменка преодолела маршрут за 31 минуту 5,6 секунды.

Серебряным призером стала Екатерина Шибекина, отставшая от победительницы на 1 минуту 56,3 секунды. Бронзовую медаль завоевала Дарья Канева — ее отставание составило +2.02,2. Четвертое место досталось олимпийской чемпионке 2022 года, представляющей Татарстан, Веронике Степановой (+2.06,2).

Дарья Непряева, участница Олимпиады‑2026 и представительница сборной Татарстана, заняла восьмое место, показав результат +2.46,3 от лидера.

Финал Кубка России завершится 5 апреля мужским масс‑стартом.

Рената Валеева

