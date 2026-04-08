В «Тракторе» решили расстаться с легионерами после вылета от «Ак Барса»

В челябинском клубе планируют кардинально обновить состав на следующий сезон

«Трактор» расстанется со всеми иностранными хоккеистами после вылета из плей-офф Кубка Гагарина. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил генеральный менеджер челябинского клуба Алексей Волков.

В первом раунде «Трактор» проиграл в пяти матчах серии казанскому «Ак Барсу» (1:4).

— С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми легионерами и будем искать новых хоккеистов на эти позиции. Пока по конкретике все. Может быть, кого-то одного из легионеров оставим. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Не нужно забывать и геополитическую составляющую. С той стороны ребята тоже не стоят в очереди, — приводит слова Волкова клубная пресс-служба.



скриншот видео из соцсетей ХК "Трактор"

Также генменеджер сообщил, что «Трактор» может расстаться с нападающими Егором Коршковым и Владимиром Жарковым.

В челябинском клубе в нынешнем составе из легионеров значатся защитники Логан Дэй, Михал Чайковски и Джордан Гросс, а также нападающий Джошуа Ливо. Последнего в прошлое межсезонье хотел подписать казанский «Ак Барс».

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина «Трактор» дошел до финала плей-офф.

Зульфат Шафигуллин