Минниханов поздравил «Динамо-Татарстан» с победой в ЧР по снежному волейболу

Спортсмены из Татарстана в третий раз выиграли чемпионат России в Новом Уренгое

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанских спортсменов с победой в чемпионате России по волейболу на снегу, который прошел в Новом Уренгое.

Поздравление адресовано президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину, председателю ОГО ФСО «Динамо» Асгату Сафарову, тренеру Андрею Лебедеву и спортсменам. В обращении отмечается, что команда в третий раз стала обладателем почетного трофея, продемонстрировав высокую технику, сыгранность и волю к победе.

Минниханов подчеркнул, что татарстанские спортсмены задают высокую планку мастерства в относительно молодом виде спорта и подтверждают уровень волейбольной школы республики. Он поблагодарил команду за упорную работу и яркую игру, а также пожелал новых профессиональных достижений.



Ариана Ранцева