«А где вопросы про багаж Рахимова?»: «Рубин» готовится к «Оренбургу», а Артига ответил на критику

К казанской команде накопились вопросы даже при серии без поражений

Фото: Реальное время

После возвращения из Сочи, где «Рубин» одолел одноименный с городом клуб со счетом 1:0, пресс-служба казанцев организовала открытую тренировку для журналистов. Вопросов накопилось много, поэтому общение с главным тренером Франком Артигой затянулось на 15 минут. Так долго испанец с прессой перед игрой не общался. Самое важное со встречи — в материале «Реального времени».

«А где весна?»



Открытая для прессы часть тренировки «Рубина» началась с мелкого неприятного дождя. Погода больше выглядела осенней — было холодно, ветрено и мокро. Футболистам не привыкать, но все же некоторые сбегали за шапкой перед стартом занятия на поле.



Реальное время / realnoevremya.ru

А вот испанскому тренеру Франку Артиге еще только предстоит привыкать к изменчивым погодным условиям. Хотя сегодня рулевой казанцев выглядел молодцом и даже шутил с журналистами:



— А где весна? — на понятном для всех собравшихся английском языке обратился Артига к представителям прессы, выходя на тренировку.



Затем последовала новая шутка: «Почему не спросили про багаж прежнего тренера?» С улыбкой на лице тренер пошел к игрокам, и спустя 20 минут открытая тренировка для журналистов закончилась. Все по графику.



Результат важнее, чем практика для молодежи



До выхода на поле состоялся пресс-подход к игроку и главному тренеру. Вопросов, на самом деле, было два. Во-первых, готова ли команда к очередному матчу с соперником из нижней части таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ)? Во-вторых, что важнее для Артиги — результат весной или достижение поставленных ранее задач? Прежде всего, наигрывание в составе собственных воспитанников и игра в атаку. Ответы немного разочаровали.



Первым к журналистам подошел Руслан Безруков. Герой «Рубина» в весенней части сезона спешил в спортзал для разминки, поэтому разговор был короткий. Важное в его ответах заключалось в одной фразе: «Теперь мы все понимаем, что аутсайдеры тоже способны дать бой».



Реальное время / realnoevremya.ru

Невзрачный футбол с «Сочи» (1:0), занимающим последнее место в таблице, смутил многих. Особенно на фоне того, что Артига приходил в «Рубин» с понятными лозунгами — играть в атакующий футбол и чаще заигрывать молодых. По этим двум пунктам чаще всего прилетали претензии к Рашиду Рахимову, которого в январе как раз сменил испанец. За такую перестановку в тренерском штабе клуб заплатил около 1 млн евро, а ощутимых изменений пока не случилось. Не удивительно, что испанец ждал вопросов про «багаж Рахимова».



Артига объяснил ситуацию тем, что на данном этапе сезона ему важен был результат.



— Тренерам иногда приходится принимать несправедливые решения. Я поговорил и дал молодым игрокам импульс работать дальше, не унывать. Безусловно, я на них рассчитываю. Вы знаете, что мне нравится работать с молодежью. Но для нас был важен результат, чтобы обрести стабильность в наборе очков, — цитирует слова Артиги корреспондент «Реального времени».



Впереди — «Оренбург»



В субботу «Рубину» предстоит принять в Казани «Оренбург». Это очередной соперник казанцев, который идет внизу турнирной таблицы РПЛ. Команда Ильдара Ахметзянова борется за выживание, но абсолютно не похожа на «Крылья Советов» и «Сочи». В игровом плане с оренбуржцами будет гораздо сложнее. Весной «Оренбург» обыграл вице-чемпиона лиги «Зенит», а в последнем туре сыграл вничью с московским «Динамо», пожалуй, сильнейшим клубом России в марте.



Судя по увиденному на тренировке, в состав «Рубина» возвращается Дардан Шабанхаджай, пропустивший пару игр из-за травмы. Также готов сыграть Александар Юкич, близок к возвращению в основу Мирлинд Даку. Все это лишь уменьшает шансы на выход молодых нападающих Даниила Моторина и Энри Мукбы. Так что из собственных воспитанников можно ждать появления Никиты Васильева, еще не игравшего при Артиге.



Для самого испанца встреча станет очередной проверкой. Третий невзрачный матч с аутсайдерами, тем более при своих болельщиках, вызовет лишние вопросы к работе тренерского штаба. Конечно, очень хорошо, что «Рубин» весной набрал десять очков в пяти турах и идет седьмым. И еще круче, что на этом отрезке были побеждены гранды «Краснодар» и «Локомотив». Но не единичные ли это были случаи?

