Чемпионов в Татарстане стало еще больше: «Ирбис» выиграл Первую лигу по флорболу

Казанская команда завоевала чемпионский титул и вышла в элитный дивизион страны

Фото: Артем Дергунов

Казанский «Ирбис» стал чемпионом Первой лиги по флорболу сезона-2025/26. Чемпионским получился матч против московского «Феникса», который был обыгран казанцами со счетом 13:4. Теперь команде предстоит выступить в Высшем дивизионе страны.

Разгромили «Феникс»

Команда завоевала чемпионский титул перед собственными болельщиками. Решающий финальный тур проходит в эти дни в Казани в спорткомплексе «Тулпар». Гостями мини-турнира стали еще семь клубов — «Феникс» (Москва), «Олимп» (Фрязино), «Гризли» (Архангельск), «Пульс» (Архангельская область), «Нева» (Санкт-Петербург), «Ямал» (Ямало-Ненецкий автономный округ) и «Кольчуга» (Москва).

Перед началом финального тура «Ирбис» лидировал в турнирной таблице с преимуществом в десять очков в отрыве от второго места. Казанцы — явные фавориты турнира. За сезон команда Александра Каргина потерпела всего одно поражение за 11 матчей. Для завоевания чемпионского титула команде оставалось одержать одну победу.

Хозяева тура решили все вопросы с трофеем в первой же игре. «Ирбис» победил московский «Феникс» со счетом 13:4 и взял чемпионство. Отрыв на табло был сделан во второй трети матча, к концу которой казанцы вели со счетом 9:3.

Пять очков по системе «гол+пас» набрал капитан команды Андрей Бородкин, забивший два мяча и отдавший три ассиста. Лучшим игроком встречи признали Михаила Синицу, автора четырех голов, в том числе победного. Также дублями отличились Рим Сабиров и Максим Савелов, по разу забили Даниил Дунаев, Рамис Нигмедзянов и Константин Балашов.

Хотелось бы выйти в «Финал четырех»

Победитель Первой лиги автоматически выходит в Высшую лигу российского флорбола. В «Ирбисе» рассчитывают в следующем сезоне выступить в числе сильнейших команд страны. Капитан казанцев Андрей Бородкин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» признался, что хотели бы бороться там за самые высокие места:

— Люблю называть первые матчи тура разминочными. В этой игре у нас все получилось, смогли выиграть, все спокойно. Хорошо провели весь сезон. Потерпели одно-единственное досадное поражение. Несмотря на завоевание чемпионского титула, мы намерены доиграть оставшиеся матчи только на победы. Впереди еще три игры, помним, что чемпионат пока не закончен.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Какие планы по игре в Высшей лиге?

— Нам остается только бороться. Это хороший турнир, много сильных команд. Думаю, что мы туда попадем и навяжем борьбу. Хотелось бы выйти в «Финал четырех». Но сделать это будет непросто, — сказал Бородкин в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

С федерацией — перемирие, в клубе ищут спонсоров

«Ирбис» уже выигрывал Первую лигу в 2021 году и становился серебряным призером Кубка России по флорболу. Однако полноценно участвовать в Высшей лиге не получилось. В 2022 году из-за некоторых скандалов клуб был отстранен Национальной федерацией флорбола России (НФФР) и исключен из состава участников соревнований. Теперь команда пересобралась и снова завоевала чемпионский титул.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С НФФР клуб заключил «перемирие» и решил проблемы. Сейчас в «Ирбисе» решают вопрос финансирования для выступления в следующем сезоне в Высшей лиге российского флорбола. Об этом в интервью «Реальному времени» рассказал генеральный директор клуба Булат Габдрахманов.

— Мы заняты поиском спонсора, надеюсь, что у нас все сложится и команда примет участие в Высшей лиге в следующем сезоне. Все зависит от финансирования. Спасибо большое раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку, благодаря этому нам удалось выиграть Первую лигу. У нас есть сильные партнеры, поэтому, думаю, сможем заявиться в элитный дивизион страны, — сказал Габдрахманов корреспонденту «Реального времени».

Пока же зафиксируем: в Татарстане появился еще один клуб-чемпион. На этот раз в флорболе. Если все сложится успешно, то в ближайшие годы «Ирбис» должен встать в один ряд с лучшими клубами республики. По крайней мере, по амбициям и количеству завоеванных титулов.

Артем Дергунов

Зульфат Шафигуллин