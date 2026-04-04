УНИКС с новичком на паркете проиграл «Уралмашу»

В первой половине из-за травмы из игры выбыл лидер казанцев Тай Брюэр

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС с новичком на паркете проиграл «Уралмашу» со счетом 74:82. Это первая победа екатеринбуржцев над казанцами за четыре встречи соперников в рамках Единой лиги ВТБ.

В первой же половине из-за травмы из игры выбыл лидер казанцев Тай Брюэр. При этом УНИКС выпустил на паркет новичка Ксавьера Манфорда, который недавно присоединился к команде.

Казанцы потеряли лидерство в начале второй четверти, так и не вернув преимущество над «Уралмашем». Лидерами по очкам у УНИКСа стали Алексей Швед — 17+2, Джален Рэйнольдс — 10+2 и Денис Захаров — 9+2.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В команде «Уралмаша» лидерами стали Хэйден Далтон — 13+10, Тимофей Герасимов — 12+2 и Антон Карданахишвили — 11+5.

Следующий матч УНИКСа состоится 7 апреля на домашней арене против «Автодора», который находится на 10-й строчке в лиге. Игра начнется в 19:00 мск.

Наталья Жирнова