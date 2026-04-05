Мужская команда «Динамо‑Татарстан» по волейболу на снегу стала чемпионом России
Женская команда «Динамо-Татарстан» заняла второе место
Мужская команда «Динамо‑Татарстан» по волейболу на снегу стала чемпионом России. В финале татарстанцы обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.
В финале среди женщин «Динамо-Татарстан» уступило «Локомотиву» из Калининградской области.
Чемпионат России прошел с 3 по 5 апреля в Новом Уренгое.
