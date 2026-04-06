«Стрела-Ак Барс» стала бронзовым призером первого тура чемпионата России по регби-7

Лучшим игроком казанцев по попыткам и по очкам в первом туре стал Эдмунд Людик

Фото: Артем Дергунов

Казанская «Стрела-Ак Барс» стала бронзовым призером первого тура чемпионата России по регби-7, который прошел в Сочи с 4 по 5 апреля.

На пути в четвертьфинал казанцы уступили «Красному Яру» (5:12), а затем обыграли «ВВА-Подмосковье» (27:0) и «Таганий Рог» (31:7). Далее команда ДжейПи Нила обыграла «Локомотив-Пензу» (33:7), но в полуфинале уступила «Динамо» (10:12). В матче за третье место «Стрела-Ак Барс» вышла на «Заставу-7» и обыграла соперника со счетом 34:14.

Лучшим игроком «Стрелы-Ак Барс» по попыткам и по очкам в первом туре стал Эдмунд Людик, на счету которого пять заносов и одна реализация, 27 очков. Лучшим игроком команды в туре по версии организаторов стал Степан Хохлов, у него — 25 очков: три попытки и пять реализаций.

Денис Петров