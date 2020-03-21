Только коронавирус у Нгапета смог остановить волейбол в России

Француз в больнице уже неделю, играть собирались еще минимум неделю

Фото: Роман Кручинин (zenit-kazan.com)

В четверг поздним вечером доигровщик «Зенит-Казань» Эрвин Нгапет сообщил в своем «Инстаграме», что на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус. Он прилетел зараженным из родной Франции, однако, как уверяют в казанском клубе, ни с кем по прибытии не контактировал и сразу был отправлен в инфекционную больницу. При этом волейбольная Суперлига до вчерашнего дня оставалась единственным крупным соревнованием в России, которое еще не остановили из-за пандемии. О том, как COVID-19 за одну ночь изменил планы федерации, продолжая вскрывать слабые и дурные места российского профессионального спорта, — в материале «Реального времени».

Разница менталитетов и степени ответственности

Болельщики и журналисты часто рассуждают на темы в духе «Когда КХЛ догонит НХЛ?» или «Когда Единая лига ВТБ хоть на чуток станет ближе к НБА?». Абстрактным суждениям в марте пришел конец — пандемия коронавируса показала, кто есть кто и на каких ценностях базируется та или иная лига.

Взять ту же ситуацию с баскетболистом «Юты Джаз» Руди Гобером. НБА приняла решение остановить сезон, когда у игрока подтвердился коронавирус. В клубе сразу же объявили об этом на официальном сайте и призвали провериться всех игроков, игравших против Гобера на днях, а также выступили с инициативой помочь всем детям, которые приняли участие в недавней раздаче автографов от Руди. То есть в США отношение к пандемии не основано на презрении к опасности, и рассказать о вероятных и подтвержденных случаях вируса там считают своим долгом, чтобы предотвратить новые случаи заражения.

Откуда спортивный мир узнал о болезни Эрвина Нгапета? Из анонимного телеграм-канала с тремястами подписчиков. При этом волейболист прибыл из Франции в Россию больше недели назад. Пока весь вечер четверга пресс-служба казанского клуба опровергала наличие коронавируса у доигровщика («легкая ОРВИ»), Нгапет сделал публикацию в «Инстаграме» сам:

— Я сдал положительный тест на COVID-19 неделю назад. Сейчас самая тяжелая часть позади, я провел три сложных дня, но теперь все хорошо, я покину больницу через неделю. Оставайтесь дома, это может случиться с каждым.

В четверг поздним вечером Эрвин Нгапет сообщил в своем «Инстаграме», что на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус. Фото instagram.com/earvinngapeth

Официальный сайт «Зенита» опубликовал заявление клуба, в котором нет ни слова про коронавирус. Как пояснили «Реальному времени» — для того, чтобы «не нагнетать панику». Вот вам и разница менталитетов.

Победа здравого смысла над абсурдом с помощью хулигана Нгапета

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на этой неделе отменила соревнования в низших лигах (Вышка «А» и Вышка «Б»), а также намеревалась доиграть в выходные полуфиналы Суперлиги у женщин и квалификационный раунд плей-офф у мужчин. Федерация опубликовала официальный документ только 17 марта, во вторник, и там даже допускалось проведение матчей со зрителями в тех регионах, где это возможно и где нет ограничений. В этот же день КХЛ, РПЛ и Единая лига ВТБ приняли решение синхронно приостановить свои чемпионаты. Символично, что в ВФВ опубликовали обратный призыв. Федерация, напомним, полностью отвечает за проведение внутренних чемпионатов — профессиональной спортивной лиги в волейболе до сих пор нет (РПЛ была образована в 2001 году, КХЛ — в 2008-м, Единая лига ВТБ — в 2009-м). Здесь намеревались доиграть раунды плей-офф во что бы то ни стало. На аффилированном с официальным сайтом ВФВ ресурсе «Волей Сервис» даже вышла заметка с названием «Играем до победного».

На следующий день по-настоящему удивил генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов. В своем комментарии о сложившейся ситуации с коронавирусом он сделал акцент на том, что в клубе намерены организовать Финал шести в изначально утвержденные сроки (30 марта — 5 апреля) и, возможно, со зрителями. На тот момент в Новосибирской области еще не было серьезных ограничений, и даже не был введен режим чрезвычайной ситуации. Однако уже тогда было понятно, что это лишь вопрос времени.

В четверг в Новосибирске местный «Локо» принимал питерский «Зенит» в первом матче Кубка ЕКВ, который проходил без зрителей. Фото vczenit-spb.ru

В четверг все в том же Новосибирске местный «Локо» принимал питерский «Зенит» в первом матче Кубка ЕКВ, который проходил без зрителей. Хозяева победили со счетом 3:1, а после встречи главный тренер «железнодорожников» Пламен Константинов отметил, что в игре без зрителей нет ничего хорошего, так как его подопечным неоткуда брать эмоции. Волейболисты «Локомотива» после победы отбивали «пятюню» воображаемым зрителям, а игроки «Зенита» намеревались дать бой в ответной игре 26 марта.

Однако вечер четверга прошел в спортивном мире всей страны под знаком Нгапета. Сначала информация выглядела как бред, но ближе к ночи сам француз развеял все сомнения и официально стал первым профессиональным спортсменом в РФ, у которого был диагностирован коронавирус. Как сообщил «Реальному времени» один из игроков казанского «Зенита», Эрвина он действительно не видел с 7 марта — дня, когда команда сыграла последний на сегодняшний день официальный матч. «Зенитовцы» сенсационно уступили «Газпром-Югре» в Сургуте (0:3), а французский доигровщик в тот вечер был чуть ли не единственным светлым пятном казанского клуба на площадке. 8 марта команду распустили на кратковременную паузу, и уже вечером того дня француз опубликовал с десяток инстасториз из Франции, где он в компании друзей распивал вино и пел песни.

Мы уже не раз рассказывали, что Нгапет очень сильно преобразился с наступлением 2020 года — в самом его начале сборная Франции вышла на Олимпиаду через квалификационный отбор в Берлине. Эрвин набрал решающее очко мощной подачей и расплакался. 2019-й заканчивался для игрока не так радужно — в декабре спортсмен угодил в бразильскую тюрьму, когда хлопнул в ночном клубе по ягодицам незнакомую девушку. Жизнь этого волейболиста очень насыщенна и не скучна: он не раз удирал от полицейских, устраивал аварии и пьяные драки, от души бил кондуктора поезда Париж — Бордо (правда, позже был оправдан), был изгнан из сборной из-за недисциплинированности (французские СМИ писали, что он подрался с главным тренером), а пару лет назад даже получил год тюрьмы условно и на такой же срок лишился водительских прав.

А чего стоит только его появление в чемпионате России в сезоне-2013/2014 в составе кемеровского «Кузбасса». Нгапет провел шесть довольно неплохих матчей в Суперлиге, а потом просто собрал вещи и, никого не предупредив, уехал из команды, которую тренировал его же отец — Эрик Нгапет. Папу, конечно, спустя пару матчей из клуба уволили, так как брали семейство французов в Кемерово именно в связке. Но получается, что сын подставил своего отца. Плюс разорвал приличный контракт в районе полумиллиона евро в год. Официальная причина такого поступка не называлась, но в этом весь Нгапет. А еще Эрвин, как известно, читает рэп с 12 лет под псевдонимом Klima (в дословном переводе — «кондиционер»). Приятели прозвали его так за непредсказуемость и крайнюю переменчивость настроения.

Ну а его удар спиной вперед давно стал классическим волейбольным мемом.

«Динамо-Казань» сегодня не сыграет, но не все еще ушли на перерыв

В пятницу утром события развивались уже довольно быстро. Еще до обеда стало известно, что теперь уже все соревнования под эгидой ВФВ должны быть приостановлены немедленно. В официальной выписке из протокола заседания федерации сообщается, что турниры остановлены «до особого распоряжения». Официально документ выглядит следующим образом:

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019, исполком приостанавливает до специального распоряжения проведение следующих мероприятий:

квалификационный раунд к Финалу шести (плей-офф);

Финал шести среди мужских команд Суперлиги;

плей-офф среди женских команд;

первенства России всех возрастов;

студенческая Универсиада России.

Сегодня в столице Татарстана должны были сыграть ответный полуфинал «Динамо-Казань» и московское «Динамо». В казанском клубе до последнего надеялись, что встреча состоится, однако новости про Нгапета, очевидно, ускорили процесс и отправили практически весь российский волейбол на карантин. Практически — потому что в приказе от ВФВ не указаны соревнования Молодежной лиги, которые сейчас проходят в Новосибирске (юноши) и Казани (девушки). Их матчи и стали единственными официальными, которые состоялись под эгидой федерации накануне.

Что касается казанского Центра волейбола, то его после обнаружения коронавируса у француза сразу же продезинфицировали. Пусть в клубе и настаивают на том, что Нгапет ни с кем на арене не контактировал, мера в нынешней ситуации с пандемией правильная.

Центр волейбола после обнаружения коронавируса у француза сразу же продезинфицировали. Фото twitter.com/volleyzenit

Когда поступит «особое распоряжение»?

Если в трех ведущих лигах страны (футбол, хоккей, баскетбол) названа хотя бы конкретная дата, до которой приостановлен чемпионат (10 апреля), то в волейболе использована расплывчатая формулировка «до особого распоряжения». В своем указе накануне ВФВ наконец-то впервые официально сообщила о переносе (или вероятной отмене) Финала шести в Новосибирске. По информации «Реального времени», в федерации действительно рассматривали вариант с тем, чтобы провести его без зрителей, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Но как только «всплыл» Нгапет, никаких вариантов, кроме паузы, уже не существовало.

Таким образом, в ВФВ абсолютно проигнорировали недавнюю ситуацию с КХЛ, которая выставила себя на посмешище всего хоккейного мира, вовремя не объявив о перерыве в чемпионате. В хоккее есть причина быть недовольными у легионеров, большинство из которых клубы не выпускают за пределы страны, так как непонятна судьба чемпионата после 10 апреля. В волейболе недовольными могут быть клубы, которые в пятницу уже прибыли играть свои выездные матчи («Уралочка» и московское «Динамо» — у женщин, «Енисей» и «Динамо-ЛО» — у мужчин). Если бы в федерации были решительнее и объявили о паузе раньше, то сэкономили бы этим клубам по несколько миллионов рублей, затраченных на перелеты, проживание и питание. Получается, что разумнее всех себя в данной ситуации повели в «Газпром-Югре», снявшись с чемпионата заблаговременно. ВФВ, как и КХЛ, создала идеальную ситуацию, в которой сургутский клуб был вынужден заранее завершить сезон.

В российском волейболе любят штрафовать за малейшую провинность, утверждает Алексей Спиридонов. Фото Максима Платонова

В российском волейболе любят штрафовать за малейшую провинность:

— Я подтрусники другого цвета надену — мне уже прилетит штраф. За красные карточки стали штрафы выписывать, — рассказывал в интервью «Реальному времени» доигровщик уфимского «Урала» Алексей Спиридонов.

Однако возместят ли в федерации командам холостые перелеты? Вопрос риторический. Ну а пока что российская Суперлига стала последним европейским волейбольным турниром, который приостановлен из-за пандемии коронавируса. Для этого одному из участников соревнований пришлось им заболеть.

