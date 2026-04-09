Лукашенко посетил матч «Динамо» — «Ак Барс»

Белорусский лидер наблюдал за хоккеем из ложи

Фото: скриншот трансляции игры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал одним из зрителей домашнего первого матча серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Напомним, что на льду встретились «Динамо» (Минск) и «Ак Барс» (Казань). Белорусский лидер наблюдал за хоккеем из ложи, как показано на трансляции игры.

Для Лукашенко это не первый визит на «Минск Арену» в этом сезоне. Ранее он смотрел очно матчи 1/8 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо», а также проводил тренировку с минской командой перед серией с «Ак Барсом». Лукашенко подарил игрокам сало, хлеб и мед, а также забил буллит вратарю Василию Демченко.

Казанские матчи пройдут 13 и 15 апреля. Серия длится до четырех побед.

Никита Егоров