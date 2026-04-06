«Рубин» в гостях сыграет с аутсайдером чемпионата «Сочи»

Сегодня «Рубин» сыграет в гостях с «Сочи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало встречи запланировано на 19.30 по московскому времени.

«Рубин» после 22 сыгранных туров занимает восьмое место в турнирной таблице с 30 очками. «Сочи» с 9 набранными баллами является аутсайдером чемпионата, расположившись на 16-й позиции.

В первом круге в игре в Казани победу со счетом 2:1 одержал «Рубин». Тогда командой руководил Рашид Рахимов.

В последних трех очных поединках против «Сочи» казанцы забили пять голов, из них четыре в активе Мирлинда Даку. Албанский нападающий «Рубина» пропустил все четыре весенних матча в 2026 году.

Зульфат Шафигуллин