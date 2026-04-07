Сегодня УНИКС завершит серию домашних матчей игрой с «Автодором»

Гости из Саратова занимают предпоследнее место, имея в активе всего 6 побед при 30 поражениях

Фото: Артем Дергунов

Во вторник, 7 апреля, УНИКС (30–6) завершит серию домашних матчей встречей с саратовским «Автодором» (6–30) в рамках Единой лиги ВТБ. Несмотря на поражение в минувшем туре от «Уралмаша», команда из Казани с показателями 30 побед в 36 играх удерживает вторую строчку турнирной таблицы.

Гости из Саратова, напротив, занимают предпоследнее, 10‑е место, имея в активе всего 6 побед при 30 поражениях. В весенней части сезона подопечные 41‑летнего хорватского специалиста Стипе Кулиша добились успеха лишь однажды: 11 марта «Автодор» одержал победу над «Самарой» в волжском дерби со счетом 94:89.

Спустя две недели после поражения от МБА‑МАИ (73:91) саратовский клуб потерял шансы на выход в плей‑офф, поэтому предстоящие матчи для «Автодора» турнирного значения уже не имеют. В начале апреля команда также объявила о расставании с 29‑летним лидером и одним из лучших снайперов Единой лиги ВТБ Маликом Ньюмэном.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История противостояний говорит не в пользу саратовцев: УНИКС — один из двух самых неудобных соперников для «Автодора». За 12 сезонов выступления в Лиге саратовская команда смогла выиграть у казанцев лишь 2 из 32 очных встреч. В текущем сезоне команды уже трижды встречались:

22 октября в матче первого круга на паркете «Баскет‑холла» УНИКС взял верх над «Автодором» со счетом 87:68;

6 декабря казанцы одержали победу в Саратове — 74:58, после чего вернулись на первое место турнирной таблицы;

21 февраля УНИКС в гостях разгромил «Автодор» с крупной разницей, набрав седьмую «сотню» в сезоне — 101:65.

Рената Валеева