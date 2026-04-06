Артига — о победе над «Сочи»: «Конечно же, мне не понравилась игра «Рубина»

Испанский тренер остался доволен результатом, но не показанным футболом своей команды

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что ему не понравилась игра команды против «Сочи» (1:0) в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанцы одержали победу с минимальным счетом 1:0, но целый матч отбивались от атак соперника.

— Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с первого тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать. Конечно же, мне не понравилось, как мы играли, особенно во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом, — сказал Артига в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее «Рубин» сыграл вничью в гостях с «Крыльями Советов» (0:0), нанеся всего два удара в створ ворота соперника. При этом команда Артиги не проигрывает в чемпионате четыре тура подряд.

«Рубин» после победы над «Сочи» (1:0) поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками. Казанцы опередили в рейтинге московское «Динамо», которое упало на восьмую позицию. Следующий матч «Рубин» проведет 11 апреля в Казани с «Оренбургом» в 16:30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин