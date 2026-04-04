Сегодня УНИКС встретится с «Уралмашем» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

4 апреля баскетбольный клуб УНИКС проведет домашний матч против екатеринбургского «Уралмаша» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоится в казанском «Баскет-холле» в 14:30 мск.

Это будет их четвертая встреча в сезоне в рамках лиги. Прошлая игра завершилась со счетом 68:72 в пользу казанцев.

УНИКС, занимающий вторую строчку в турнирной таблице с показателем 30 побед в 35 матчах, является одним из фаворитов турнира, а «Уралмаш» располагается на седьмой позиции с результатом 15 побед и 21 поражение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последних матчах «Уралмаш» одержал победы над «Самарой», «Автодором» и «Пари Нижний Новгород», но уступил «Парме» и МБА-МАИ. Особенно примечательным стал матч против действующего чемпиона ЦСКА, где екатеринбуржцы вели борьбу до последних секунд, уступив лишь с минимальным счетом 76:79.

В составе «Уралмаша» произошли изменения с момента последней встречи с УНИКСом. Клуб покинул центровой Дмитрий Халдеев, перешедший в «Самару», а его место занял Кирилл Попов, перебравшийся из Нижнего Новгорода. Новичок команды ярко дебютировал за новую команду, став самым результативным игроком в матче против «Пари НН».

На прошлой игре с «Самарой» УНИКС играл с подкреплением в виде травмированных Джалена Рейнольдса и Алексея Шведа, которые восстанавливаются в игре перед матчем с «Зенитом». При этом подкрепление в виде Ксавьера Манфорда, подписанного недавно УНИКСом, ждать, скорее всего, пока не стоит.



Наталья Жирнова