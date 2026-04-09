Казанский «Ирбис» победил в самом длинном матче молодежной лиги

Нынешняя встреча оказалась почти на 20 минут дольше предыдущего рекорда 2019 года

Казанский «Ирбис» вошел в историю Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), выиграв самый длинный матч за все время существования турнира. В четвертом матче 1/8 финала плей‑офф Олимпбет‑МХЛ команда обыграла нижегородскую «Чайку» со счетом 3:2 в пятом овертайме.

Решающую шайбу, принесшую казанцам победу, забросил Даниил Иванов. Вся встреча продлилась 142 минуты 49 секунд — это новый абсолютный рекорд длительности матчей в МХЛ.

Счет в серии до трех побед сравнялся: теперь он составляет 2:2. Решающая игра состоится в Казани 10 апреля — болельщики смогут вживую поддержать своих любимцев в борьбе за выход в следующий раунд плей‑офф.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году в четвертьфинале плей‑офф МХЛ: тогда екатеринбургское «Авто» сыграло против уфимского «Толпара». Матч длился 122 минуты 56 секунд и завершился победой «Толпара» со счетом 4:3. По сравнению с той игрой нынешняя встреча «Ирбиса» и «Чайки» оказалась почти на 20 минут дольше.

Рената Валеева