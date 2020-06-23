ВФВ нужно учесть «вирусные» ошибки коллег

Пока что регламент нового волейбольного сезона не выглядит оптимальным

На этой неделе президиум Всероссийской федерации волейбола должен принять и утвердить регламент нового сезона, который стартует в сентябре. На совещании клубов уже обсудили все его нюансы, и, по сути, остались лишь формальности. Предыдущий чемпионат проводился по укороченной схеме из-за Олимпиады, но в итоге не был доигран из-за пандемии, а Игры в Токио перенесены на следующее лето. Накануне также пришла совсем не радостная новость, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой сборная России отменила запланированные на июль трехнедельные сборы в Анапе. О формате предстоящего чемпионата и о том, почему вопросы коронавируса и его последствий в будущем регламенте должны быть прописаны даже четче спортивных — в материале «Реального времени».

Никто не вылетает, полноценный круговой турнир и Финал шести в апреле

Чуть больше десяти лет назад Всероссийская федерация волейбола приняла одну из самых судьбоносных поправок в регламент. Касалась она лимита на легионеров — каждой команде Суперлиги разрешалось заявлять не более двух иностранных игроков. В Россию стали приезжать действительно классные легионеры, рядом с которыми молодые игроки уверенно крепли и становились железными кандидатами в сборную России. Победа на Олимпиаде в Лондоне, два победных чемпионата Европы, два подряд выигрыша Лиги наций, 7 лет доминирования в Лиге чемпионов от российских клубов — вот неполный список успехов нашего мужского волейбола за последние 10 лет.

В будущем сезоне также будет одно ключевое изменение в регламенте, которое так или иначе окажет влияние на силу отдельных команд, игроков и всего чемпионата в целом. ВФВ приняла решение, что Суперлига на ближайшие два сезона станет закрытой — ни одна из команд не вылетит, а традиционные плей-ауты отменены. Аргументация была следующей:

— Возможность невылета в течение двух сезонов даст возможность окрепнуть командам, которые поднялись в Суперлигу, составить финансовые планы, не гнаться за готовыми игроками, а спокойно готовить своих волейболистов в этих условиях и дать дорогу молодым, — рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко агентству «Р-Спорт».

«Возможность невылета в течение двух сезонов даст возможность окрепнуть командам, которые поднялись в Суперлигу, составить финансовые планы, не гнаться за готовыми игроками, а спокойно готовить своих волейболистов в этих условиях и дать дорогу молодым», — рассказал Александр Яременко. Фото volley.ru

Довод понятен, но есть и контраргументы. Во-первых, закрытая лига сильно снизит спортивную мотивацию команд из нижней части турнирной таблицы. В последние годы так выходило, что явный аутсайдер чемпионата вырисовывался уже зимой, однако борьба за то, чтобы не оказаться на предпоследней строчке (команда Суперлиги, занимающая ее, играла переходные матчи со второй командой Высшей лиги «А»), всегда была ожесточенная. Количество проходных матчей заметно снижалось, а значит, уровень соревновательности в них неизменно рос. Во-вторых, отмена плей-аута снизит общее количество матчей и мотивацию большинства игроков. Практически у всех волейболистов в контрактах прописаны бонусы, а при закрытой лиге выдавать их будет не совсем целесообразно, и очевидно, что многие клубы будут экономить, не приглашая опытных или звездных игроков, даже когда такая возможность представится. Результаты плей-аута или стыковых матчей часто преподносили сюрпризы. Можно вспомнить сенсационный выход в Суперлигу новокуйбышевской «Новы» в 2015 году.

В целом можно выделить следующие основные пункты регламента нового сезона:

14 команд сыграют в два круга каждый с каждым дома и в гостях (всего по 26 матчей).

Начало чемпионата — 26 сентября, окончание — 14 марта.

Отборочный раунд плей-офф и Финал шести пройдут в сроки с 20 марта по 10 апреля.

Лига становится закрытой — никто не вылетает, а вот расширение теоретически возможно.

Предварительный этап Кубка России играется с 7 по 20 сентября только командами Суперлиги в трех группах. Затем стандартный полуфинальный этап в ноябре и Финал четырех 25 и 26 декабря. Команды Высшей лиги «А» в кубке не участвуют, для них будет проведен отдельный турнир.

Полноценный плей-офф вновь принесен в жертву

Еще в мае во все международные федерации и клубные лиги поступила директива от ФИВБ (Международной федерации волейбола) о том, что клубные чемпионаты в сезоне 2020/21 должны завершиться не позднее 18 апреля, поскольку уже 7 мая 2021 года стартует розыгрыш третьей по счету Лиги наций для сборных.

На этапе обсуждения регламента были предложены сразу четыре проекта возможного чемпионата, однако практически сразу отпал тот, в котором рассматривали плей-офф, а не итоговый Финал шести. Для того, чтобы успеть провести полноценный плей-офф, регулярку нужно было бы начинать уже в августе. Понятно, что никто из клубов на такое бы не пошел, плюс на август запланированы сборы и товарищеские матчи у сборной России. А так как накануне стало известно, что в Анапу сборники не приедут в июле уже точно, значит, единственная возможность собраться вместе у них будет как раз только в конце лета.

На этапе обсуждения регламента были предложены сразу четыре проекта возможного чемпионата, однако практически сразу отпал тот, в котором рассматривали плей-офф, а не итоговый Финал шести. Фото zenit-kazan.com

Предлагалось определять чемпиона и по итогам регулярного чемпионата. В таком формате клубы уже играли в сезоне 2015/16, и послевкусие неполноценности сезона тогда осталось у многих. В общем-то, и последний сезон из-за пандемиии коронавируса подарил нам только регулярку, пусть и неполноценную — все команды провели лишь по 19 игр по замысловатой схеме календаря. Начавшийся, но прервавшийся плей-офф уже не в счет, так как медалистов и итоговое положение команд определяли по итогам регулярного сезона. При всех вышеуказанных нюансах именно Финал шести для определения победителя виделся оптимальным вариантом, на нем и остановились.

Рассматривали и вариант с туровой системой проведения чемпионата. Это очень неприятный вариант для болельщиков, но в некоторой степени очень выгодный клубам. По этому проекту на каждый игровой тур в одном из городов собирались по четыре команды, которые играли в круг. В прошлом году по такому регламенту игралась Высшая лига «А», и некоторые из команд играли на своей площадке лишь один раз за сезон, пусть и сразу по несколько матчей. У клубов появляется больше времени для тренировок, тратится меньше денег на перелеты. В условиях пандемии к похожим вариантам пришли даже в НХЛ и НБА, когда клубы должны будут собраться в одном городе и сыграть летние матчи без зрителей. Но Суперлига стартует только осенью, поэтому туровая система не сильно заинтересовала клубы, хотя при пессимистичном развитии сценария с коронавирусом совсем не исключено, что к ней могут вернуться.

Один из финалов примет Санкт-Петербург?

Отдельно стоит сказать о розыгрыше Кубка России. Его реформа уже давно напрашивалась, но в ВФВ не сильно напрягались и исключили из его розыгрыша только команды Высшей лиги «А» (когда-то в нем участвовали и представители Высшей лиги «Б»). Правда, при этом для клубов Суперлиги добавили географический принцип разделения на группы. Раньше их состав формировался по принципу «змейки» по итоговому расположению команд в предыдущем сезоне.

С одной стороны, новый формат позволит сэкономить — распределение на зоны «Сибирь», «Поволжье» и «Центр» давно напрашивалось. С другой стороны, нынешний групповой этап выглядит абсолютно бессмысленным. По его итогам в полуфинальные группы не попадет лишь одна из 14 команд. Группа «Поволжье», в которой будет играть «Зенит-Казань» (вместе с нижегородским АСК, уфимским «Уралом» и «Оренбуржьем»), получается самой малочисленной, в остальных двух группах будет по пять команд.

Несмотря на то, что хозяин и кубкового Финала четырех, и Финала шести Суперлиги будет определяться позже, уже сейчас понятно, что с большой долей вероятности один из них примет Санкт-Петербург. Фото heliocity.ru

Предварительный этап кубка и в прошлые годы не был суперувлекательным зрелищем, а теперь, по сути, превращается в обычный предсезонный турнир. При этом получается так, что состав «предвариловки» будет практически дублировать полуфинальный этап, с которого и можно было бы начать розыгрыш кубка.

Однако самым оптимальным кубковым вариантом видится олимпийская система, без всяких групп. Так разыгрывают Кубок России в футболе, начиная с матчей между представителями низших лиг. По нынешней схеме для неизощренного волейбольного болельщика интересным остается только Финал четырех, который традиционно играется в конце декабря.

Кстати, несмотря на то, что хозяин и кубкового Финала четырех, и Финала шести Суперлиги будет определяться позже, уже сейчас понятно, что с большой долей вероятности один из них примет Санкт-Петербург. Домашняя площадка «Зенита» «Сибур Арена» стабильно дает высокую посещаемость, а в самом питерском клубе в предстоящем сезоне собрали такую мощную банду под не менее мощный бюджет, которая способна гарантировать себе проведение одного из финалов как по спортивному принципу (в случае с Финалом шести), так и по финансовому (в случае с Финалом четырех).

Учиться на ошибках других лиг полезно

Однако самый главный момент регламента нового сезона должен лежать не в спортивной плоскости. По информации «Реального времени» от представителей одной из команд Суперлиги, пока что именно он вызывал больше всего вопросов, но четких ответов от ВФВ на этом этапе нет. Речь идет о нашей новой коронавирусной реальности, которая очень серьезно сказалась на мировом спорте. Ведь не спала еще первая волна инфекции, а уже идут разговоры о возможной второй, которая может выпасть как раз на осень.

Самый главный момент регламента нового сезона должен лежать не в спортивной плоскости. Фото zenit-kazan.com

Что делать, если у одной из команд будет зараженный COVID-19? Что делать, если зараженных будет много — в двух и более клубах? Рассматривается ли возможность приостановки чемпионата или вынужденный переход к туровой системе? Предусмотрены ли окна для переносов матчей? Должны ли будут команды договариваться о переносе сами или решение будет принимать федерация? Как распределять итоговые места в случае нового вирусного форс-мажора будущей весной? Сколько и когда нужно провести предварительных тестов, чтобы быть уверенными, что все участники того или иного матча чисты? На все эти вопросы у ВФВ должны быть ответы уже сейчас, когда регламент будет официально приниматься.

Перед глазами ошибки коллег из других видов спорта. Так, весной Континентальная хоккейная лига оказалась совершенно не готова к форс-мажорной ситуации и поэтому сильно затянула с решением об остановке чемпионата. Нынешним летом возобновился российский футбол, но уже в первом туре один матч из-за обнаруженного у игроков коронавируса был перенесен («Краснодар» — «Динамо»), а другой одна из команд сыграла буквально детьми («Ростов» уступил «Сочи» со счетом 1:10). В случае с РПЛ двойные стандарты налицо, при этом сама лига отмалчивается и ссылается на то, что в одном случае клубы сумели договориться между собой, а в другом — нет. Такого просто не должно повториться в российском волейболе, потому что времени для составления четкого и понятного всем «вирусного» свода правил предостаточно.