Сегодня УНИКС сразится с «Пармой» в рамках первого «Финала четырех» Winline Basket Cup

В текущем регулярном сезоне команды уже обменялись победами — счет личных встреч 2:2

Сегодня стартует «Финал четырех» внутрисезонного турнира Winline Basket Cup, и в нем примет участие казанский УНИКС. В пятницу, 10 апреля, на площадке КСК «Арена» команда Велимира Перасовича встретится в полуфинале с пермской «Пармой». В другой полуфинальной паре сойдутся ЦСКА и «Зенит».

УНИКС завершил регулярный чемпионат на первом месте в группе «Б» с результатом 4‑2: команда одержала победу на выезде над «Зенитом» со счетом 91:72, дома обыграла «Уралмаш» (97:75), а также дважды взяла верх над боснийской «Игокеей» — 92:84 и 88:72.

«Парма», в свою очередь, заняла второе место в квартете «А» с таким же балансом побед и поражений (4‑2). Решающим стал матч 1 апреля, когда пермяки в «Молоте» уверенно обыграли сербскую «Мегу» со счетом 92:70.

История противостояния УНИКСа и «Пармы» в Единой Лиге ВТБ насчитывает уже 28 матчей, а в текущем регулярном сезоне команды обменялись победами — счет личных встреч 2:2.

Напомним, матч за третье место пройдет в субботу, 11 апреля, а решающая игра за трофей состоится в воскресенье, 12 апреля.

Рената Валеева