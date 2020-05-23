«Наш сбор называется «Приведение себя в порядок после карантина»

Волейбольный «Зенит-Казань» начал тренировки

Фото: Максим Платонов

Чуть больше двух месяцев назад французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет стал первым жителем Татарстана, у которого официально был подтвержден коронавирус. Буквально на следующий день Всероссийская федерация волейбола объявила о приостановке всех соревнований, а в конце марта были подведены итоги чемпионатов. За это время Нгапет выздоровел, а «Зенит-Казань» приобрел топового польского игрока Бартоша Бедножа, который будет зарабатывать в столице Татарстана порядка 900 тысяч евро в год. В начале этой недели стало известно, что казанский волейбольный клуб в срочном порядке прерывает самоизоляцию и собирается на месячный тренировочный сбор. О том, зачем это нужно команде, какие планы у «Зенита» на лето и почему на сборе отсутствуют оба легионера, — в материале «Реального времени».

Алекно: «Я никогда не готовил команду после 4—5 месяцев игры в «Плейстейшн»

Привычную тишь да гладь рыбаков на берегу Казанки вчера нарушили своей пробежкой волейболисты казанского «Зенита». Игроки прервали самоизоляцию и вышли на месячный тренировочный сбор, который было решено начинать на открытой местности. Локацией выбран Центр пляжных видов спорта недалеко от ДВВС — здесь есть пляжные корты с песком, отличные тропы для кроссов вдоль водоема и такой необходимый после карантина свежий воздух.

В начале недели «зенитовцы» начали сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Как только стало известно, что все результаты отрицательные, команда вышла из незапланированного отпуска. Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно объяснил, зачем это понадобилось делать в спешном порядке и почему стало возможно именно сейчас:

— После окончания сезона прошло уже два месяца, но ситуация неопределенности пока остается. Хорошо, что нам дали возможность привести себя в порядок и выйти на тренировку. Мы очень благодарны министерству спорта страны и внутренним распоряжениям Республики Татарстан, которые позволили нам все-таки собраться всем вместе и потренироваться. Игроки как могли тренировались на самоизоляции — выполняли наши поручения. Кто-то даже бегал по лестничным клеткам.

Игроки казанского «Зенита» прервали самоизоляцию и вышли на месячный тренировочный сбор, который было решено начинать на открытой местности

Подготовка команды к сезону после месяца отпуска — это одно. После четырех месяцев пассивного перерыва — другое. Я никогда не готовил команду после 4—5 месяцев игры в «Плейстейшн». У меня есть страх на этот счет. И я рад, что нам дали возможность и в физическом плане, и в техническом потренироваться перед началом подготовки к сезону. Наш нынешний сбор проходит под названием «Приведение себя в порядок после карантина», — рассказал Алекно корреспонденту «Реального времени».

Без легионеров, но с модным Волковым

В сборе принимают участие все игроки казанского клуба, за исключением легионеров Эрвина Нгапета и Бартоша Бедножа. Кроме того, Денис Земченок и Валентин Кротков находятся на карантине. Земченок недавно вернулся из Питера, а Кротков — из Москвы, поэтому по нынешним «ковидным» правилам они обязаны самоизолироваться на определенный срок.

Ближайшие дни «Зенит» будет тренироваться на открытом воздухе. Всего же «приведение в порядок» займет больше месяца и продлится до конца июня. В июле планируется дать игрокам 2—3 недели отпуска, а во второй половине месяца команда начнет основную подготовку к следующему сезону. По словам Алекно, чуть позже в планы могут быть внесены коррективы, исходя из желания сборных команд провести летние сборы. В частности, главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо уже заявил, что намерен провести сбор национальной команды в начале июля. Генеральный менеджер россиян Сергей Тетюхин сейчас занимается организационными вопросами, вплоть до проведения мини-турнира с разными сборными. Однако, естественно, коронавирусная ситуация может внести коррективы и в эти планы. Алекно выразил надежду, что летом у волейболистов все-таки появится возможность нормально отдохнуть с семьями где-нибудь на море, провести полноценный отпуск. Он подчеркнул, что им крайне важно сейчас «выйти из квартиры».

Ближайшие дни «Зенит» будет тренироваться на открытом воздухе. Всего же «приведение в порядок» займет больше месяца и продлится до конца июня

Тренер казанцев также прояснил ситуацию с легионерами и объяснил, почему они не примут участия в ближайших тренировках:

— Планируется, что они начнут работу с нами уже в июле. Нгапет точно будет с командой, сборная Франции отказалась от летних сборов. По Бедножу ждем информации, и если Польша откажется от подготовки сборной, то мне впервые в истории клуба удастся провести все сборы вместе со всей командой без исключения, — сказал Алекно.



Отметим, что на днях стало известно об экстренном сборе польских волейболистов с 1 июня. Главный тренер этой сборной Витал Хейнен вызвал на него всех лидеров, включая Бедножа, Бартоша Курека и Вильфредо Леона.

Пока отсутствует на сборе и недавний новичок «Зенита» Артем Смоляр. Зато прибыл блокирующий Александр Волков, который в это межсезонье вернулся в Казань. Ранее он завоевал в составе «зенитовцев» множество трофеев, а также вместе с Владимиром Алекно выигрывал золотую олимпийскую медаль в Лондоне. Во время кросса и выполнения упражнений на растяжку Волков был самым заметным среди игроков — его лицо украшали модные очки.

«Лишнего веса ни у кого нет»

В мае «Зенит», скорее всего, так и ограничится разнообразными тренировками на свежем воздухе. Кросс проходит с соблюдением рекомендуемой дистанции, все упражнения игроки делают также находясь в полутора—двух метрах друг от друга. У всех перчатки и маски, недалеко от места тренировок — целый набор антисептиков. Перед тренировкой медицинский персонал клуба замеряет у каждого температуру. Несмотря на то, что по приказу министра спорта РТ Владимира Леонова профессиональным спортивным клубам республики разрешено тренироваться на спортивных объектах, казанские волейболисты вернутся в Центр волейбола в лучшем случае в середине июня.

«Нам проще, чем футболистам, в том плане, что необходимую дистанцию на тренировках мы соблюдаем и так, ввиду волейбольных правил. Думаю, в конце июня попробуем вернуться в зал», — заявил Алекно

— Нам проще, чем футболистам, в том плане, что необходимую дистанцию на тренировках мы соблюдаем и так, ввиду волейбольных правил. Думаю, в конце июня попробуем вернуться в зал, — заявил Алекно.

Тренер команды «Зенит-Казань» по физической подготовке Сергей Алексеев поделился с «Реальным временем» деталями необычного сбора команды:

— После долгого перерыва вначале начнем потихоньку втягиваться в тренировки. Будем спокойно заниматься четыре раза в неделю, не форсируя подготовку. Думаю, за пару недель сможем привести игроков в состояние, при котором можно проводить углубленные в нашу спецификацию тренировки.

Первые две недели будем работать только на воздухе. Во-первых, надо соблюдать дистанцию. Во-вторых, нам нужно продышаться после нескольких недель дома. Надо будет постепенно восстановить функцию дыхания ребят, сердечно-сосудистую систему.

С мячами будем работать больше в плане разнообразия, чем на каких-то специальных занятиях. Это будет работа в парах, дистанция нам такое позволяет. Лишь бы погода нас не подвела, а так — условия отличные. Отмечу, что все ребята в нормальном состоянии, лишнего веса ни у кого нет. Хотя в этот период нам не критично, есть он или нет. Все это вполне решаемо. Они сами понимают.

У Нгапета состояние нормальное. Он перенес коронавирус, и никаких проблем у него нет. За этим состоянием больше следит доктор команды. Мне только поступает информация о возможном его присутствии и рекомендации по нагрузкам, — заявил Алексеев.

Сергей Алексеев поделился с «Реальным временем» деталями необычного сбора команды

Тоска по Лиге наций

Напомним, что чемпионат России — 2019/20 был досрочно завершен 28 марта, и с тех пор игроки находились на самоизоляции. Следующий клубный сезон стартует только в сентябре, плюс отменены все официальные игры национальных сборных в этом году. В минувшем игровом году казанская команда завоевала Кубок России — 2019, наиграла на серебряные медали чемпионата страны (за второе место в «регулярке», по итогам которой и было решено выдавать награды), а также «бронзу» клубного чемпионата мира. В Лиге чемпионов «зенитовцы» не вышли из группы, проведя самый плохой турнир за всю еврокубковую историю клуба.

Этой весной Владимир Алекно объявил, что после годичной паузы возвращается к активной работе главным тренером. Алексею Вербову, экс-наставнику «Зенита», было предложено войти в его тренерский штаб, однако Алексей Игоревич отказался, предпочтя самостоятельную работу и возглавив кемеровский «Кузбасс».

Если бы не коронавирус, то в ближайшие выходные стартовала бы Лига наций — коммерческий турнир для сборных. Его два года подряд выигрывала сборная России и имела бы неплохие шансы на успех и этим летом. Один из этапов соревнований должен был состояться в конце мая в Ярославле. Уже объявлено, что ближайшие официальные игры сборных пройдут как раз в рамках этого турнира, но в 2021 году — накануне Олимпиады в Токио, которая теперь также запланирована на лето будущего года.

Что касается «Зенита», то состав команды уже полностью укомплектован. Только молодой блокирующий Максим Космин так и не доехал до Казани, в эту линию был приобретен опытный Артем Смоляр. Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то, скорее всего, в августе «зенитовцы» проведут один или два товарищеских турнира. Традиционно в последние годы казанский клуб играет в Белоруссии и на Мемориале Платонова в Санкт-Петербурге. Первые официальные игры пройдут только в сентябре — ими станут встречи предварительного этапа Кубка России. Регулярный чемпионат стартует только в 20-х числах первого месяца осени, и пока что непонятно, в каком формате он будет проводиться. Всероссийская федерация волейбола приготовила четыре разных варианта событий, и в середине июня на специальном совещании будут приняты официальные решения.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов