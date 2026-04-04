Главный тренер УНИКСа Перасович оценил игру своего нового игрока Ксавьера Манфорда

По словам Перасовича, дебют игрока нельзя назвать успешным. Манфорд действовал ниже своих возможностей в игре против «Уралмаша»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, после игры с «Уралмашем», поделился мнением о выступлении новобранца команды Ксавьера Манфорда. Напомним, что казанцы проиграли Екатеринбургу со счетом 74:82. В первой половине из-за травмы из игры выбыл лидер казанцев Тай Брюэр, на смену ему выпустили Манфорда.

По словам тренера, дебют игрока нельзя назвать успешным — как и вся команда, Манфорд действовал ниже своих возможностей. Тренер отметил, что баскетболисту необходимо активнее проявлять себя в атаке и брать на себя больше ответственности.

— Но у него была только одна тренировка с нами, поэтому сейчас сложно делать выводы. Ему нужна помощь партнеров. Он еще должен влиться в команду, понять нашу философию и прибавить, — заявил Перасович.

Напомним, что 33-летнего комбогарда (баскетболиста, который имеет навыки атакующего и разыгрывающего защитников, — прим. ред. ) УНИКС подписал в разгар сезона, 26 марта. Он не присутствовал на игре против «Самары» 1 апреля, как ожидалось из-за проблем с документами.

Наталья Жирнова