«Ак Барс» назвал состав на два матча плей-офф с «Динамо» в Минске

Тренерский штаб Анвара Гатиятулина взял с командой 28 хоккеистов

«Ак Барс» объявил состав на два выездных матча серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против минского «Динамо». Тренерский штаб Анвара Гатиятулина взял с командой 28 хоккеистов.

На выезд в Минске с «Ак Барсом» отправились три вратаря, восемь защитников и 17 нападающих. В том числе с командой улетели Константин Лучевников, Владимир Алистров и Никита Дыняк, пропустившие серию с «Трактором».

Первый матч в Минске с «Динамо» состоится 9 апреля в 19:30 по московскому времени. Ответная игра в столице Белоруссии пройдет 11 апреля в 16:30 по мск. Затем команды переедут в Казань, где проведут еще две встречи.

В прямом эфире оба поединка между минским «Динамо» и «Ак Барсом» покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ-Планета».

Состав «Ак Барса» на выезд в Минск:

Вратари: Максим Арефьев, Тимур Билялов, Александр Столпеченков;

Защитники: Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Степан Фальковский, Альберт Яруллин;

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артем Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Семен Терехов, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.

Зульфат Шафигуллин