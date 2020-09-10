Путинская ипотека и слухи о девальвации стали драйверами роста рынка жилья Казани
Эксперты фиксируют всплеск продаж жилой недвижимости
Как выяснило «Реальное время», традиционное оживление казанского рынка жилья с началом осени, несмотря на коронакризис, представители отрасли зафиксировали и в этом году. В сентябре, по оценкам отдельных экспертов, продажи жилья в столице республики выросли почти на треть, но цены на вторичку пока на прежнем уровне, а на новостройки даже поднялись — на 5%. По словам риелторов, больше всего рынок подогревает льготная ипотека, ставки которой порой опускаются ниже 6%.
Ковидная пандемия избавила рынок от скуки
Сентябрь по традиции продемонстрировал всплеск продаж недвижимости в Казани, но поводы для такого оживления рынка жилья на этот раз абсолютно другие. В сентябре в ускоренном темпе реализуется отложенный спрос, который возник в начале лета в связи с самоизоляцией, и ажиотаж сохраняется, рассказал «Реальному времени» директор филиала компании «Этажи» Марат Галлямов:
— В нашей компании темпы продаж хорошие, и первые 9 дней сентября тоже показывают положительную динамику, — добавил заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов в беседе с нашим изданием.
Коммерческий директор компании «Грань» Ольга Волчкова не видит такого же ажиотажа, как в последнюю неделю декабря прошлого года, но недвижимость, по ее словам, все равно хорошо продается. Показатели — ровные к прошлому году.
— Это обусловлено не только спросом, но и наличием свободных квартир в проектах. Например, мы за этот год полностью распродали квартиры в ЖК «Z House» и ЖК «Vincent», а начали продажи только ЖК «Красное яблоко — 2», — пояснила Дарчинова.
Коммерческий директор СК «Домкор» Юрий Мочалин не ощущает серьезных изменений спроса в сентябре по сравнению с летним периодом, когда покупатели проявляли больше интереса — продажи за последние месяцы поднялись примерно на 20% к прошлому году.
Успеть в уходящий поезд льготной ипотеки
Определяющим фактором оживления рынка Искандер Юсупов считает вовсе не сезонность, связывая рост числа сделок с другими событиями:
С этим мнением согласны и другие участники рынка. На продажи «повлияли два фактора: «путинская» программа по субсидированию ипотечной ставки и снижение депозитной ставки банков», вследствие чего недвижимость вновь стали рассматривать в качестве инструмента для инвестиций, добавил Юрий Молчалин. Доля ипотечных сделок в некоторых проектах компании достигает 90%: «Она обеспечила, конечно, основной рост объема продаж. Средняя ипотечная ставка по нашим объектам составляет 6,3%».
Аналогичная картина и у других застройщиков: по словам Антонины Дарчиновой, объемы ипотеки в проектах компании выросли до 60%, а в рамках госпрограммы — еще больше — до 92%. Ольга Волчкова сообщила о росте ипотечных сделок до 80%, а Искандер Юсупов — до 70%.
— На фоне предположений, будет ли продлеваться госпрограмма или не будет, покупатели хотят успеть в этот уходящий поезд и продолжают активно пользоваться ипотекой. В целом ипотека составляет 75% от всех продаж, — подчеркнул Марат Галлямов.
«Спрос — на уровне предложения»
С ажиотажем, как следствие, растет и цена «квадрата». «При увеличении спроса реакция всегда однозначная: естественно, идет коррекция — таковы законы рынка. Но в нашем случае она была незначительна. Кроме того, рост цен связан и с завершением некоторых наших проектов и вымыванием достаточно большого количества предложений», — утверждает коммерческий директор «Домкора».
— В связи с общей мировой нестабильностью с эпидемией, неспокойной политической ситуацией и ростом доллара недвижимость становится еще больше востребована и растет в цене как спокойная гавань и понятный надежный способ сбережения и приумножения капитала, — добавили в «КамаСтройИнвесте».
Новостройки, хотя и незначительно, в цене растут на 3—5% с начала года, подтверждают риелторы. «Низкая конкурентность наших застройщиков сохраняет предложения на первичке на таком же невысоком уровне, как и в прошлом году. Здесь перекоса между спросом и предложением тоже нет. Но и рынок покупателей также ограничен», — отметил Марат Галлямов.
Вторичный рынок по ценам более стабилен — здесь роста не наблюдается. «Предложений много скопилось, как по продаже, так и по спросу. И сейчас две чаши весов: спрос на уровне предложения, поэтому цены держатся на одном уровне», — пояснил руководитель филиала «Этажей».
В то же время директор компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова обратила внимание, что на некоторые объекты вторички цены все же поднялись — это небольшие «хрущевки» и «ленинградки». Связано это с тем, что «было несколько вбросов информации про девальвацию, деноминацию, денежную реформу, национализацию счетов», — считает риелтор.
— Естественно этот фактор привел того, у кого были хоть какие-то накопления, на рынок недвижимости. Они поневоле, вынужденно стали инвесторами. Кому не хватило денег, взяли квартиру по ипотеке, — отметила Гизатова.
Надо брать?
Конец года — также популярное время для сделок с недвижимостью. Некоторые покупатели рассчитывают на снижение цен после того, как сентябрьский ажиотаж спадет. Так когда покупать квартиру: сейчас или повременить? Эксперты не видят поводов для изменения ценовой политики.
Анализируя ситуацию, Ольга Волчкова отмечает, что в любом случае падать ценам некуда.
— Мы применяем хорошие, качественные стройматериалы, а они в цене увеличиваются на фоне роста доллара и евро. Люди переживают, что льготная ипотека в ноябре закончится, думаю, что этот момент дополнительно делает спрос сейчас, — предполагает коммерческий директор «Грани».
— Тем, кто планирует приобретение жилья в ближайшее время, стоит поторопиться с решением, так как цены на новостройки быстро растут в связи с подвешенным спросом. После отмены программы по ипотеке возможно некоторое ослабление темпов роста цен, но точно не снижение, — прогнозирует Антонина Дарчинова.
Предложений больше не появится, цены не упадут, рынок спокойно «доедет» до конца года без каких-либо взлетов и падений. Поэтому откладывать покупку нет смысла, заключил Марат Галлямов.
Анастасия Гизатова не видит однозначного рецепта. По ее мнению, каждый случай индивидуален:
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