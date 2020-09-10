Путинская ипотека и слухи о девальвации стали драйверами роста рынка жилья Казани

Эксперты фиксируют всплеск продаж жилой недвижимости

Фото: Роман Хасаев

Как выяснило «Реальное время», традиционное оживление казанского рынка жилья с началом осени, несмотря на коронакризис, представители отрасли зафиксировали и в этом году. В сентябре, по оценкам отдельных экспертов, продажи жилья в столице республики выросли почти на треть, но цены на вторичку пока на прежнем уровне, а на новостройки даже поднялись — на 5%. По словам риелторов, больше всего рынок подогревает льготная ипотека, ставки которой порой опускаются ниже 6%.

Ковидная пандемия избавила рынок от скуки

Сентябрь по традиции продемонстрировал всплеск продаж недвижимости в Казани, но поводы для такого оживления рынка жилья на этот раз абсолютно другие. В сентябре в ускоренном темпе реализуется отложенный спрос, который возник в начале лета в связи с самоизоляцией, и ажиотаж сохраняется, рассказал «Реальному времени» директор филиала компании «Этажи» Марат Галлямов:

— Мы фиксируем очень высокие продажи: плюс 20—30% к прошлому лету. И в первых числах сентября спада не отмечаем. В пандемию рынок оживился сильнее, чем при переходе на эскроу, по нашим ощущениям. Продажи выросли в целом на 40% к прошлому году (хотя общий рост продаж в прошлом году по отношению к 2018-му тоже был заметным, примерно 20—30%). Мы ожидали более скучный рынок, нежели сейчас, и, конечно, в этом большая заслуга в том числе и пандемии коронавируса.

— В нашей компании темпы продаж хорошие, и первые 9 дней сентября тоже показывают положительную динамику, — добавил заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов в беседе с нашим изданием.

Коммерческий директор компании «Грань» Ольга Волчкова не видит такого же ажиотажа, как в последнюю неделю декабря прошлого года, но недвижимость, по ее словам, все равно хорошо продается. Показатели — ровные к прошлому году.

Коммерческий директор компании «КамаСтройИнвест» Антонина Дарчинова наблюдает «после снятия ограничений самоизоляции сильный скачок спроса на недвижимость». Объясняет традиционным осенним повышением активности на рынке жилья. Но именно по проектам компании общий объем продаж остался на том же уровне, что и в том году.

— Это обусловлено не только спросом, но и наличием свободных квартир в проектах. Например, мы за этот год полностью распродали квартиры в ЖК «Z House» и ЖК «Vincent», а начали продажи только ЖК «Красное яблоко — 2», — пояснила Дарчинова.

Возросший спрос со снятием ограничений отметили и в группе компаний «СМУ-88»: «Начали продаваться даже парковки, которыми обычно никто особо не интересовался. Сейчас мы видим небольшой спад, но это связано с тем, что большая часть квартир в наших ЖК уже продана или забронирована. В частности, работа на всех наших объектах шла в штатном режиме. Что касается сроков сдачи, если они и будут переноситься, то это связано только с более ранним вводом в эксплуатацию — все наши текущие проекты сейчас находятся в высокой степени готовности», — сообщил гендиректор компании Илья Вольфсон.

Коммерческий директор СК «Домкор» Юрий Мочалин не ощущает серьезных изменений спроса в сентябре по сравнению с летним периодом, когда покупатели проявляли больше интереса — продажи за последние месяцы поднялись примерно на 20% к прошлому году.

Успеть в уходящий поезд льготной ипотеки

Определяющим фактором оживления рынка Искандер Юсупов считает вовсе не сезонность, связывая рост числа сделок с другими событиями:

— Последние года три сезонность «полетела». Раньше продажи были более четко ограничены временами года. Сейчас же основной драйвер, который подогревает рынок, — это ипотека с господдержкой. Ажиотаж в первую очередь связан с ней. Людям интересно приобретать недвижимость по выгодной ставке, при этом они не знают, будет ли продлеваться господдержка или нет, поэтому спешат вложиться в недвижимость.

С этим мнением согласны и другие участники рынка. На продажи «повлияли два фактора: «путинская» программа по субсидированию ипотечной ставки и снижение депозитной ставки банков», вследствие чего недвижимость вновь стали рассматривать в качестве инструмента для инвестиций, добавил Юрий Молчалин. Доля ипотечных сделок в некоторых проектах компании достигает 90%: «Она обеспечила, конечно, основной рост объема продаж. Средняя ипотечная ставка по нашим объектам составляет 6,3%».

Аналогичная картина и у других застройщиков: по словам Антонины Дарчиновой, объемы ипотеки в проектах компании выросли до 60%, а в рамках госпрограммы — еще больше — до 92%. Ольга Волчкова сообщила о росте ипотечных сделок до 80%, а Искандер Юсупов — до 70%.

— На фоне предположений, будет ли продлеваться госпрограмма или не будет, покупатели хотят успеть в этот уходящий поезд и продолжают активно пользоваться ипотекой. В целом ипотека составляет 75% от всех продаж, — подчеркнул Марат Галлямов.

«Спрос — на уровне предложения»

С ажиотажем, как следствие, растет и цена «квадрата». «При увеличении спроса реакция всегда однозначная: естественно, идет коррекция — таковы законы рынка. Но в нашем случае она была незначительна. Кроме того, рост цен связан и с завершением некоторых наших проектов и вымыванием достаточно большого количества предложений», — утверждает коммерческий директор «Домкора».

Нет причин для снижения цен, считают и в руководстве «Грани»: «Все растет: рабочая сила, стройматериалы, в том числе себестоимость с учетом ситуации в экономике и эпидобстановки на данный момент. Но у нас идет несущественное стабильное повышение с учетом степени возведения объектов».

— В связи с общей мировой нестабильностью с эпидемией, неспокойной политической ситуацией и ростом доллара недвижимость становится еще больше востребована и растет в цене как спокойная гавань и понятный надежный способ сбережения и приумножения капитала, — добавили в «КамаСтройИнвесте».

Новостройки, хотя и незначительно, в цене растут на 3—5% с начала года, подтверждают риелторы. «Низкая конкурентность наших застройщиков сохраняет предложения на первичке на таком же невысоком уровне, как и в прошлом году. Здесь перекоса между спросом и предложением тоже нет. Но и рынок покупателей также ограничен», — отметил Марат Галлямов.

Вторичный рынок по ценам более стабилен — здесь роста не наблюдается. «Предложений много скопилось, как по продаже, так и по спросу. И сейчас две чаши весов: спрос на уровне предложения, поэтому цены держатся на одном уровне», — пояснил руководитель филиала «Этажей».

В то же время директор компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова обратила внимание, что на некоторые объекты вторички цены все же поднялись — это небольшие «хрущевки» и «ленинградки». Связано это с тем, что «было несколько вбросов информации про девальвацию, деноминацию, денежную реформу, национализацию счетов», — считает риелтор.



— Естественно этот фактор привел того, у кого были хоть какие-то накопления, на рынок недвижимости. Они поневоле, вынужденно стали инвесторами. Кому не хватило денег, взяли квартиру по ипотеке, — отметила Гизатова.

Надо брать?

Конец года — также популярное время для сделок с недвижимостью. Некоторые покупатели рассчитывают на снижение цен после того, как сентябрьский ажиотаж спадет. Так когда покупать квартиру: сейчас или повременить? Эксперты не видят поводов для изменения ценовой политики.

— Сложно прогнозировать. Особенно в связи с тем, что 1 ноября заканчивается действие программы субсидирования ипотечной ставки. Сохранение спроса как раз во многом зависит от того, продлится она или нет. Если продлится, то традиционно застройщики к новому году начнут повышать и цены. Не припомню случаев (за исключением, может быть, 2008 года), когда бы стоимость жилья корректировалась в сторону понижения. Ну если только отдельные застройщики решат позаигрывать с покупателями с помощью скидок и бонусов, — рассуждает Юрий Мочалин, не предвидя смягчения цен и в случае отмены государственного субсидирования.

Анализируя ситуацию, Ольга Волчкова отмечает, что в любом случае падать ценам некуда.

— Мы применяем хорошие, качественные стройматериалы, а они в цене увеличиваются на фоне роста доллара и евро. Люди переживают, что льготная ипотека в ноябре закончится, думаю, что этот момент дополнительно делает спрос сейчас, — предполагает коммерческий директор «Грани».

— Тем, кто планирует приобретение жилья в ближайшее время, стоит поторопиться с решением, так как цены на новостройки быстро растут в связи с подвешенным спросом. После отмены программы по ипотеке возможно некоторое ослабление темпов роста цен, но точно не снижение, — прогнозирует Антонина Дарчинова.

Предложений больше не появится, цены не упадут, рынок спокойно «доедет» до конца года без каких-либо взлетов и падений. Поэтому откладывать покупку нет смысла, заключил Марат Галлямов.

Анастасия Гизатова не видит однозначного рецепта. По ее мнению, каждый случай индивидуален:

— Например, если вы планируете обмен жилья, то тогда вы только выиграли от того, что не поторопились. Замечу, что ипотечные ставки на вторичку тоже снизились. Соответственно, если вам требуется доплата и вы продаете свою, а покупаете другую большую квартиру, то вы от этого периода ожидания получите выгоду: на крупногабаритные квартиры стоимость не увеличилась, а ставка ипотечная снизилась. При этом цена на вашу однокомнатную только подросла. Поэтому в каждом случае надо смотреть, кому как действовать.