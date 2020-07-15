В Татарстане за время самоизоляции впервые заболеваемость инфекционными болезнями упала на 22%

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Роспотребнадзор по Татарстану выяснил, что режим самоизоляции, который был весной, дал результаты в части снижения заболеваемости другими инфекционными болезнями, кроме COVID-19.

Так, за первое полугодие 2020 года снижение заболеваемости такими болезнями составило 22%. Такое снижение констатируется впервые, и его связывают с самоизоляцией.

Также на 36% снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, на 30% — энтеровирусными, ветрянкой — на 25%, сальмонеллезом — на 14%, туберкулезом — на 12%. Снизилось и количество укусов клещами, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Лидерство кишечных инфекций в списке снизившейся заболеваемости она объяснила тем, что на тот момент заведения общепита закрылись.

