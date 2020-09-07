Сити-менеджер Болгара ответит за покос травы и раздачу ветхого фонда

Отстраненному от должности Алексею Тюленеву предъявили растрату и превышения полномочий с приватизацией аварийного жилья

На этой неделе в Спасском райсуде стартует процесс по делу 43-летнего главы исполкома Болгара Алексея Тюленева. Его обвиняют в хищении средств на покос травы. А еще — в незаконной раздаче знакомым квартир в аварийных домах с последующей приватизацией и выкупом за счет бюджета. Бывший глава района — в свидетелях обвинения, а действующий глава Минстроя Татарстана заявлен свидетелем со стороны защиты, утверждают источники «Реального времени».

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Подсудимый Алексей Тюленев остается руководителем исполкома Болгара. Правда, временно отстраненным от должности. В уголовное дело он попал еще 23 января 2019 года. В тот день сотрудники экономической полиции и следователи провели обыски в зданиях исполкомов Болгара и Спасского района, районном отделе Росреестра и в доме подозреваемого в превышении полномочий чиновника.

После двух ночей в полицейском изоляторе Спасский райсуд не стал заключать сити-менеджера под стражу — избрал ему домашний арест. А через полгода отказался продлевать эту меру пресечения. Вернуть Тюленева под замок силовикам не удалось, но они добились решения Фемиды о его временном отстранении от должности. Это было 10 месяцев назад.

Заметим, исполком Болгара Алексей Михайлович возглавил в 2006 году — после того, как этот пост оставил его отец. До этого Тюленев-младший успел поработать в местном музее-заповеднике и в центре социального обслуживания. Родился он тоже здесь, правда, в тот период город Болгар (ранее Великий Болгар и Спасск) носил имя Куйбышева.

Тюленев-младший успел поработать в местном музее-заповеднике и в центре социального обслуживания. Фото museum.ru

Делом занимались сотрудники Чистопольского следственного отдела и их коллеги из 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Материалы в Спасский суд они направили в июне 2020-го, после утверждения обвинения прокуратурой Татарстана.

Однако двое защитников Тюленева заявили ходатайство о смене территориальной подсудности, поскольку ранее в соцсетях звучали обвинения в благосклонности райсуда к обвиняемому. Изучив вопрос, Верховный суд Татарстана отказался направлять дело на рассмотрение в другой район.

Первое заседание по существу дела назначено на 9 сентября. Разбираться в обвинениях в отношении сити-менеджера предстоит и.о. председателя Спасского райсуда Фазылу Батыршину.

Делом занимались сотрудники Чистопольского следственного отдела и их коллеги из 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Фото Ирины Плотниковой

Сильные адвокаты и авторитетные свидетели защиты

Вину Тюленев не признает. Хотя еще до возбуждения дела в пояснениях выражал согласие с незаконностью своих действий.

На тот момент его защиту еще не осуществлял адвокатский тандем Натальи Фарукшиной и Яны Ковалевой. В ноябре 2019-го им удалось добиться оправдательного приговора по персональному делу ВИП-пристава Жанны Алпаровой в пяти эпизодах превышения полномочий. Тогда как по делу о трагедии в «Адмирале» Алпарова получила реальный срок, хотя ее защита намерена продолжать бой уже в кассации.

В апреле 2020-го в Шестом кассационном суде общей юрисдикции адвокат Фарукшина смогла добиться отмены приговора в отношении Венеры Аскаровой, ранее осужденной казанским судом за мошенничество, что подалась в бега еще до оглашения приговора.

Позицию своего клиента по делу адвокаты пока не комментируют. Впрочем, вместе с делом и списком свидетелей обвинения в суд направлен список лиц, которые, по версии защиты, могут свидетельствовать о невиновности Тюленева.

Адвокат Фарукшина (на фото) смогла добиться отмены приговора в отношении Венеры Аскаровой, ранее осужденной казанским судом. Фото Ирины Плотниковой

Источники «Реального времени» уверяют, что в число свидетелей защиты попали бывший глава исполкома Спасского района Сергей Тюнев и два руководителя Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана — сам министр Фарит Ханифов и его зам Ильшат Гимаев. Последние лучше всех информированы о тонкостях и трудностях программы ликвидации ветхого жилья. Именно с ее реализацией в Болгаре связаны претензии силовиков к Тюленеву.

К слову, потерпевшими по делу главы исполкома Болгара признаны аж два исполкома — Спасский районный и Болгарский городской. Однако пока гражданский иск по делу не заявлен.

Под арестом имущество чиновника — Chevrolet Lanos и квартира в 60 «квадратов» в Болгаре.

Бывший глава района заступаться за обвиняемого не стал

Алексея Тюленева обвиняют в четырех преступлениях — растрате и превышениях полномочий с ущербом для бюджета. В деле фигурируют помещения в трех домах Болгара, которые еще в 2009 году при участии самого подсудимого получили статус аварийных и подлежащих сносу, однако уже после этого обрели новых жильцов.

Если верить документам, исполком в 2010—2014 годах заключал договоры социального найма, затем давал «новоселам» добро на приватизацию аварийных квартир, а в 2015-м выкупал у них эти помещения в рамках программы ликвидации ветхого жилья! А еще предлагал — перечислить эти средства в качестве первого взноса по соципотеке. Правда, выкуп осуществлялся не по рыночной цене — 11 тысяч рублей за квадрат. Так что большой дырой в бюджете заведомо невыгодная сделка не обернулась. Общий размер ущерба по делу чуть превышает 1 млн рублей.

По версии следствия, во всех трех случаях получатели жилья не стояли в очереди в качестве нуждающихся. Зато просители были лично знакомы с Тюленевым — по прежней работе. Так, мать 15-летней девочки пожелала закрепить за ней права на муниципальную квартиру своего тяжелобольного брата. Тот прописал девочку в наемной квартире буквально за неделю до смерти, а уже после похорон мать прописанной обратилась к Тюленеву за помощью. А в результате подписала от имени дочки с исполкомом договор соцнайма в 2012 году на квартиру в доме на Ленина, 94, которая по факту пустовала. О том, что дом 94 давно признан ветхим, семья узнала в 2015-м, после приватизации и получения от исполкома выкупной цены в 300,9 тысячи рублей.

Другая нанимательница аварийной квартиры — на Болгарской, 99а, знала обвиняемого со времен своей работы в лавке сувениров в Болгарском музее-заповеднике и тоже обращалась по жилищному вопросу. В итоге вместе с сожителем получила внаем помещение в ужасном состоянии, требующее ремонта.

Семья в соципотеку вступать не стала, потребовала равнозначное жилье и получила его по договору найма уже от Госжилфонда РТ

В Следкоме женщина вспоминала — в марте 2015-го их с гражданским супругом и других нанимателей позвали в исполком, где в актовом зале «Тюленев неоднократно всем сообщил — если они не приватизируют жилье, то ничего не получат». Гражданская семья подписала предложенный исполкомом договор приватизации и получила за развалюху 316,3 тысячи рублей. В соципотеку вступать не стала, потребовала равнозначное жилье и получила его по договору найма уже от Госжилфонда РТ.

Те же уговоры Тюленева о приватизации вспоминала на следствии другая его знакомая, что когда-то работала цветочницей на бирже труда при исполкоме. С ее слов, она лишилась жилья после развода с мужем, а обрела его после личной встречи с Тюленевым в 2010 году. Вслед за этим смогла прописаться с дочкой и новым мужем в аварийной квартирке на Ленина, 77 — по договору соцнайма, а в 2015-м получила за нее выкуп в 334 тысячи. В результате бывшая цветочница посчитала себя обманутой, когда узнала, что правом на приватизацию можно воспользоваться лишь раз в жизни.

Нюанс в том, что все договоры найма заключались гражданами с исполкомом Спасского района в лице действующей по доверенности от имени главы района Камиля Нугаева подчиненной Тюленева. Которая на следствии заявила — выполняла указания непосредственного руководителя. По данным источников «Реального времени», допрошенный по делу экс-глава района заявил — о происходящем не знал.

По версии следствия, в 2018 году с подачи обвиняемого был заключен фиктивный договор об оказании услуг по выкашиванию травы на улицах Болгара. Фото tatarstan.ru

14 эпизодов халатности прекратили за сроком давности

Особняком в деле сити-менеджера стоит эпизод присвоения и растраты вверенных средств. По версии следствия, в 2018 году с подачи обвиняемого был заключен фиктивный договор об оказании услуг по выкашиванию травы на улицах Болгара, за которые бюджет Спасского района перечислил 39 тысяч рублей. 24 тысячи из этой суммы со счета Болгарского исполкома уже ушли некоему предпринимателю Дыренкову, а после обналичивания были переданы лично Тюленеву, полагают силовики. При этом сам Дыренков покосом не занимался, и даже его подпись на договоре поддельная.

Впрочем, сам обвиняемый получение наличных отрицает. Также как и претензии по части превышения полномочий.

Дело сити-менеджера дважды возвращалось на дополнительное следствие. Поначалу обвинений в нем было значительно больше. На финише Следком переквалифицировал 14 эпизодов «ветхого найма» с превышения на преступную халатность и с согласия фигуранта дела прекратил за сроком давности. То есть по нереабилитирующим основаниям.