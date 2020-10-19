Пустоваров Юрий Леонидович
Общая информация
Родился 8 ноября 1964 года в городе Белорецк, Республика Башкортостан.
Образование
Окончил Магнитогорский государственный технический университет по специальности «инженер-металлург» и Уфимский государственный авиационный университет по специальности «инновационный менеджмент».
Трудовая деятельность
1986-2006 гг. — занимал должности от инженера-технолога до генерального директора «Уфимского моторостроительного производственного объединения».
2006-2011 гг. — занимал должности заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики, министра экономического развития и промышленности, министра промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан.
2011-2015 гг. — Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
2015-2018 гг. — занимал должность управляющего директора АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».
С 6 февраля 2018 г.— назначен на должность управляющего директора предприятия Казанского вертолетного завода.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420085, ул Тэцевская, 14
- Телефон: (843) 549 66 99
- Email: kvz@kazanhelicopters.com
- Сайт: https://www.rhc.aero/
Дата последнего обновления: 19.10.2020