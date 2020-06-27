Переворот «Рычагом»: санитарный «Ансат» откроет «КРЭТ» дорогу к многомиллиардному контракту?

«Ростех» определился с техническим обликом санитарного вертолета «Ансат»: статус головного исполнителя контракта может получить казанское АО «Рычаг»

Фото: Максим Платонов

Острая конкурентная борьба за подписание многомиллиардного контракта на поставку 104 медицинских вертолетов «Ансат» для нужд отечественного здравоохранения выходит на финишную прямую. Сегодня стало известно, что оператор федеральной программы санитарной авиации «Национальная служба санитарной авиации» «Ростеха» выбрал техническую концепцию «Ансата», предложенную казанским АО «Рычаг» с участием холдинга «КРЭТ». Как сообщил гендиректор Алексей Панин, технический облик устроил и медиков, и летчиков. Альтернативную версию готовит и сам холдинг «Вертолеты России». В этом году контракт оценочной стоимостью свыше 14 млрд рублей будет подписан, и преимущество остается у «КРЭТ».

«Ансат» показал себя в небе

«Ростех» определился с техническим обликом медицинского вертолета «Ансат», который пойдет в серийное производство в этом году. Выбрана концепция, разработанная казанским разработчиком бортовых электронных систем АО «Рычаг» в кооперации с предприятиями холдинга «КРЭТ».

Эту сенсационную, можно сказать, победную новость сообщил генеральный директор «Рычаг» Алексей Панин после окончания демонстрационного шоу «Ансата» над летной испытательной площадкой предприятия. Раскрашенный в ярко-желтые цвета скорой помощи легкий вертолет совершил на крейсерской скорости один круг, приземлился на зеленом поле — и тут же из салона началась эвакуация «пострадавшего». К этому моменту к нему под вой сирены подъехала карета скорой помощи в той же яркой раскраске. Из вертолета выкатили носилки с «пострадавшим» с подключенными системами жизнеобеспечения, которого на глазах у публики перенесли в скорую. Эффектное действо длилось несколько минут.

«Ростех» хочет поставить в серию решение КРЭТ

Непосредственным поводом к этому показу явилась подготовка к запуску серийного производства легкого вертолета «Ансат». Как сообщил генеральный директор «Рычаг» Алексей Панин, оно начнется в этом году на производственных мощностях «Казанского вертолетного завода»:

— Планируется производство начать на «КВЗ» в интересах российского оператора АО «Национальная служба санитарной авиации», созданного «Ростехом» под обслуживание санитарной авиации во всех регионах страны. Производство планируется начать в этом году. Под этого оператора планируется выпустить 104 вертолета «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8. Производственная программа рассчитана на 3 года. Строительство будет вестись до конца 2022 года. Таким образом будет закрыта основная потребность в санитарной авиации по всей России.

Но в чьей версии «Ансат» запустится в серию? Как известно, технической облик санитарного «Ансата» на протяжении двух лет разрабатывается на конкурентной основе двумя ростеховскими холдингами — «Вертолетами России» (их представляет «КВЗ») и радиоэлектронным холдингом «КРЭТ» (который представляет казанский разработчик бортовых систем АО «Рычаг»).

«Производственная программа рассчитана на 3 года. Строительство будет вестись до конца 2022 года. Таким образом будет закрыта основная потребность в санитарной авиации по всей России», — рассказал Панин

Правда, официального конкурса среди разработчиков вертолета не объявлялось. Как пояснил глава АО «Рычаг» Алексей Панин, разработка велась в инициативном порядке:

— Для модернизации был взят один из выпускаемых образцов вертолета, на котором была проведена модернизация (т. е. оснащение бортовым комплексом навигации и медицинским оборудованием, — прим. ред.). В результате модернизированный «Ансат» был сертифицирован Росавицией. Это первый сертифицированный вертолет с совмещенным медицинским модулем, который соответствует всем требованиям приказа 236 Минздрава России от 19 апреля 2019 года.

Сегодня на встрече с журналистами Панин поделился радостной для себя новостью: «Ростех» принял пока принципиальное решение в пользу технического решения «КРЭТа», а не «Вертолетов России».

— Решение об утверждении конечного облика — в стадии принятия. Сейчас идет работа. Но известно, что заказчик хочет видеть этот вариант. Заказчик прислал заявку на этот облик. Они оценили, смотрели и присутствовали при испытаниях этой машина. И сами пробовали, — пояснил Алексей Панин и добавил, что машина в их модификации устраивает и летчиков, и медиков.

— Демонстрационные полеты проходили во время коллегия Минздрава РФ в Калининграде. Имеет хорошие оценки летного состава и медицинского персонала, — отметил он.

В кооперации с казанцами работали другие предприятия АО «КРЭТ» — АО «РПКБ», АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова», АО «КБПА», АО «УКБП».

По словам Алексея Панина, машина в их модификации устраивает и летчиков, и медиков

На кону контракт в 14-15 млрд рублей

Если технический облик получит одобрение на высшем уровне, то головным исполнителем контракта на поставку 104 «Ансатов» может стать «КРЭТ», чего холдинг добивается несколько лет. Однако с кем будет подписан контракт, пока остается загадкой. По всей видимости, сейчас идут переговоры о том, на каких условиях будет производить эти машины «КВЗ», которые должны были оказаться спасительными в его бедственном положении. Если исходить из данных по госзакупкам, то стоимость «санитарного» контракта оценивается свыше 14 млрд рублей. Так, в мае 2018 года по итогам тендера московское ООО «Авиакапитал-сервис» приобрел 10 вертолетов «Ансат» за 1,3 млрд рублей. Напомним, что изначально российский премьер Дмитрий Медведев утвердил программу санитарной авиации для 34 регионов страны, по ней выделялось 10 млрд из федерального бюджета. Предполагается, что в этом году на КВЗ может быть выпущено от 8 до 30 вертолетов.

Чтобы перетянуть контракт на свою сторону, «КРЭТ» плотно сотрудничал с Минздравом РФ. «Компоновка (бортового и медицинского оборудования, — прим. ред.) родилась в тесном сотрудничестве с медицинскими работниками, приоткрыл некоторые подробности разработки Алексей Панин: «Одно дело — состав, а другое — разместить все грамотно, так, чтобы устроило тех, ради кого мы делаем. Согласование компоновки проходило в Минздраве РФ, организовывались выездные комиссии, которые проверяли медоборудование и как это работает. Оценка эргономики также проводилась сотрудниками Минздрава РФ.

Во всем мире сложилась такая практика: гиганты авиастроения массово выпускают типовые машины: фюзеляж, стандартная силовая установка, авионика. А существует куча фирм, которые под конкретного клиента адаптируют машины. Вот Aerobus не будет связываться из-за 25 вертолетов. Это нормальная практика. Ничего удивительного в этом нет. Это здоровая конкуренция, которая идет на пользу дела», — считает он.



Если технический облик получит одобрение на высшем уровне, то головным исполнителем контракта на поставку 104 «Ансатов» может стать «КРЭТ». Этого холдинг добивается несколько лет

Добавим, что вертолет сертифицирован для возможности выполнения полетов по «Правилам визуального полета» (ПВП). В настоящий момент АО «РЫЧАГ» ведет работы по сертификации вертолета для возможности выполнения полетов по «Правилам полета по приборам» (ППП). По словам Панина, это принципиально не изменит картины, просто вертолет получит расширенные условия эксплуатации.

А еще «Рычаг» начнет испытания модернизированного Ми-24

«Рычаг» замахнулся и на модернизацию устаревших вертолетов Ми-24, которые очень любят в армии. Модернизированная версия боевого вертолета Ми-24 завершит испытания в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор АО «Рычаг».

— Сейчас у нас официально закрыты два этапа опытно-конструкторской работы: технический проект и разработка документации. Вертолет Ми-24 сейчас находится на этапе создания опытного образца. Опытная машина поднимется в воздух очень скоро, а в первом квартале следующего года мы планируем закончить заводские испытания» — сказал Панин.

К заводским испытаниям машина приступит уже в конце этого года.

«Рычаг» замахнулся и на модернизацию устаревших вертолетов Ми-24, которые очень любят в армии

— После окончания заводских испытаний начнутся госиспытания. В принципе, машина как продукт уже будет готова и ее можно будет при наличии спроса предложить зарубежным заказчикам. На вертолете установлен современный, не имеющий аналогов в России и в мире бортовой комплекс обороны, который позволяет защитить вертолет от самых современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление, — говорит гендиректор.

По его мнению, оснащение вертолета Ми-24 современным радиоэлектронным оборудованием и вооружением позволяет достичь боевой эффективности, сопоставимой с машинами последнего поколения, гораздо меньшими затратами по сравнению с закупками новых вертолетов.

Помимо всего прочего, модернизированная версия оснащена новейшей системой управления, которая позволила улучшить управляемость и повысить устойчивость вертолета в полете, а новейшая система управления оружием позволяет увеличить огневую мощь машины, обеспечить дальность применения современного управляемого ракетного вооружения.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов