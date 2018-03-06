ООО Менделеевсказот
Общая информация
«Менделеевсказот» является единственным производителем минеральных удобрений в Республике Татарстан и одним из ведущих производителей в России. Проектная мощность производства составляет 450 000 тонн аммиачной селитры в год. Структура выпускаемой продукции на 95-99% представлена аммиачной селитрой. Оставшиеся 1-5% приходятся на долю неконцентрированной азотной кислоты и кислорода (жидкого и газообразного). Основная продукция ООО «Менделеевсказот» используется в сельском хозяйстве, а также предприятиями горнодобывающей отрасли при осуществлении взрывных работ.
Руководитель — Абдрахманов Фирдис Асхатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: г. Менделеевск, Промзона, а/я 83
- Телефон: (85549) 9-20-00
- Email: m_azot@rambler.ru
- Сайт: www.mendeleevskazot.ru
Дата последнего обновления: 06.03.2018