ООО Менделеевсказот

Общая информация

«Менделеевсказот» является единственным производителем минеральных удобрений в Республике Татарстан и одним из ведущих производителей в России. Проектная мощность производства составляет 450 000 тонн аммиачной селитры в год. Структура выпускаемой продукции на 95-99% представлена аммиачной селитрой. Оставшиеся 1-5% приходятся на долю неконцентрированной азотной кислоты и кислорода (жидкого и газообразного). Основная продукция ООО «Менделеевсказот» используется в сельском хозяйстве, а также предприятиями горнодобывающей отрасли при осуществлении взрывных работ.

Руководитель — Абдрахманов Фирдис Асхатович

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