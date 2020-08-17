Рустам Минниханов оценил реализацию программы «Наш двор» в Заинске

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Заинск посетил один из дворов, обустроенных по президентской программе «Наш двор». Об этом сообщают «Новости Заинска».

Минниханов посетил дворовую территорию, которая объединяет два дома — №1 по улице Строителей и №2 по улице Октябрьской. Во дворе увеличили площадь тротуаров, положили новый асфальт, установили скамейки и урны, а также увеличили число парковочных мест. Всего в Заинске в 2020 году будет благоустроено 45 дворов.



Рустам Минниханов отметил, что программа «Наш двор» призвана создать комфортную среду для людей.

Также сообщается, что президент республики оценит ход уборочной кампании в Заинском районе.

Ранее сообщалось, что сегодня Рустам Минниханов в ходе визита в Мензелинск встретился с будущими космонавтами.

