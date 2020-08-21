Минниханов посетил обновленный детский лагерь «Звездный»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня детский оздоровительный лагерь «Звездный» в Лаишевском районе республики. Его обновили в рамках республиканской программы реновации. Лагерь является базой молодежного движения «Сэлэт».

После ремонта в лагере планируется проводить круглогодичные профильные молодежные смены. Ожидается, что «Звездный» будет опорной площадкой для развития одаренных детей и талантливой молодежи со всей республики и регионов России.

Реновация лагеря началась в 2019 году. Здесь отремонтировали 7 детских корпусов, столовую и административный блок, построили площадки для воркаута, игр в футбол и волейбол. В лагере смогут разместиться 220 детей, 18 вожатых и 60 сотрудников.

Рустам Минниханов осмотрел лагерь и встретился с активом движения «Сэлэт». «Нас очень заботит наше будущее, наши национальные традиции и обычаи, родной язык, культура. Вы в этом направлении ведёте очень большую работу, и с вами мы сможем сохранить наше национальное богатство», — передает слова главы республики пресс-служба президента РТ.