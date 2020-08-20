Рустам Минниханов отправится в Лениногорский район Татарстана

У президента Татарстана Рустама Минниханова продолжается череда рабочих визитов, рассказала сегодня на брифинге руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Завтра Рустам Минниханов посетит Лениногорский район, где поздравит с 75-летием предприятия сотрудников и ветеранов «Лениногорскнефти», где трудятся почти полторы тысячи человек. За 75 лет эта компания добыла чуть более 663 млн тонн нефти.

Президенту покажут музей нефти. В Лениногорском районе Рустам Минниханов также посетит сельские поселения и сельхозпредприятия, производственную площадку компании «Модуль Инжиниринг сервис» и парк им. Горького, который привели в порядок в рамках лучших проектов городского благоустройства.

Завтра же Рустам Минниханов побывает в детском оздоровительном лагере «Звездный» в Лаишевском районе, который построен еще в 1973 году. Площадь лагеря более 9 га. В Татарстане продолжается программа капремонта и реконструкции детских лагерей. «Звездный» способен разместить до 220 детей, 18 вожатых, 60 сотрудников. В этом году завершился первый этап реновации лагеря, в него вложили почти 200 млн рублей. Санитарные помещения, которые ранее были только на улицах, теперь есть в корпусах, рассказала Галимова. Отремонтировали семь корпусов, столовую и другие блоки, построили спортплощадки, благоустроили территорию, подвели газ. Теперь лагерь может работать круглогодично. С 16 июля «Звездный» примет за четыре смены 765 детей.

Ранее Минниханов на велосипеде проехался по берегу Казанки, которые планируют связать единым маршрутом.

