Минниханов на велосипеде проехался по берегу Казанки, который планируют связать единым маршрутом

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сразу после совещания по обсуждению стратегии развития прибрежной территории Казанки отправился на велопрогулку по маршруту набережной.

Компанию Минниханову составили помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, урбанистЭдуард Моро и другие участники совещания по стратегии развития набережной реки Казанки.

Минниханов лично осмотрел прибрежные территории, которые планируют связать единым маршрутом. Концепция предполагает создание 12 новых парков на территориях в 1536 га, в числе которых парк «Старая Казанка» (Иске Казансу), парк «Манзара», парк «Сады у Казанки», Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, парк «Урам», эко набережная на территории Русско-немецкой Швейцарии, Савиновский парк, парк «Залив Казанки», экопарк «Су аланы», парк пяти рек.

