«Даже бабушки во дворе обсуждали WorldSkills»: что стало с рабочими профессиями через год после чемпионата?

Год после мирового чемпионата: какое наследие оставило движение WorldSkills в Казани

В конце августа 2019 года Казань впервые принимала чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Спустя год после окончания «олимпиады рабочих рук» «Реальное время» с помощью экспертов оценивает, какое наследие чемпионат оставил Казани и удалось ли движению внести долгоиграющий вклад в популяризацию рабочих профессий.

«Наша общая ответственность — сохранить наследие чемпионата»



С 22 по 27 августа 2019 года Казань принимала 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills: 1 354 молодых профессионала (до 22 лет) из 63 стран и регионов России боролись за медали в 56 компетенциях, сделав этот чемпионат по-настоящему грандиозным и запоминающимся. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла на домашнем чемпионате второе место, первенствовали учащиеся из Китая.

В ходе церемонии закрытия чемпионата к участникам и зрителям обратились президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что «наша общая ответственность — сохранить наследие чемпионата WorldSkills для граждан всех наших стран. Чтобы каждый человек, независимо от возраста и здоровья, мог реализовать все свои способности, выбирать собственный путь обучения и развития, приобретать востребованные навыки на протяжении всей своей жизни».

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Сейчас движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.

«Не прячут глаза, а открыто говорят о себе»

Председатель совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Татарстана, директор Казанского педагогического колледжа, менеджер компетенции «Дошкольное воспитание» Анфиса Залялова считает основным наследием WorldSkills даже не обновленную материально-техническую базу в колледжах Казани, а то, что «престиж рабочих профессий поднят до того уровня, до которого должен был быть поднят». «Сегодня молодые люди при определении своей профессиональной ориентации должны видеть, каковы риски и перспективы. Не случайно мы сегодня видим востребованность рабочих кадров, большой конкурс на рабочие, технические профессии в учреждениях среднего профобразования (СПО)», — рассуждает эксперт.

По мнению Анфисы Заляловой, мировой чемпионат WS в Казани продемонстрировал мобильность самой системы СПО.

«Проведение соревнований — это не самоцель, а лишь вершина пирамиды. Ставилась цель создать систему подготовки профессиональных кадров для реального сектора экономики. И чемпионат показал, как система СПО может перестраиваться, гибко реагировать на вызовы времени. Появились эксперты, мастера производственного обучения. И отношение к рабочим профессиям уже совсем другое, — убеждена она. — Конечно, этот чемпионат сыграл огромную роль для России и Татарстана в частности. Все наши школьники, студенты, мастера побывали на площадках чемпионата и увидели, как могут трудиться на новейшем оборудовании сварщики, повара и представители других профессий. Наследие мирового чемпионата для самой системы СПО, а также сохранения, совершенствования, технологизации процесса обучения, просто нельзя переоценить. Изменилась и сама система переобучения кадров — сейчас мы учимся у лучших представителей различных профессий из разных стран».

По мнению Заляловой, интерес к рабочим специальностям в России уже не будет угасать. А система СПО не вернется в старое русло, потому что поменялись сами стандарты и подход к обучению. «Мы поняли, насколько эти профессии востребованы реальным сектором экономики. И остановить эту машину уже невозможно. Сама система вспять уже не пойдет, — считает она. — Тот же мастер производственного обучения, который работал на станках с ЧПУ — токарь, фрезеровщик, уже не будет готовить на старом оборудовании, потому что у него появились новые профессиональные стандарты. Появились новые специальности, и тут же появляются колледжи, где эти компетенции развиваются».



По словам Анфисы Заляловой, движение WS отразилось и на том, как ощущают себя учащиеся колледжей и техникумов. «Ребята уже не прячут глаза, а открыто говорят о себе. Очень приятно, прямо до слез, смотреть, как гордо они несут себя в этой профессии — это супер!», — призналась она.

«Самое главное — чтобы эффект почувствовал реальный сектор экономики»

Директор Казанского торгово-экономического техникума Разия Савченко перечисляет, что наследие мирового чемпионата WorldSkills в широком смысле, это:

Преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие подготовку, переподготовку и повышение квалификации по программам лучших мировых практик;

Преподаватели и мастера, получившие статус национальных и региональных экспертов, владеющих сертификатами на право проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WS;

Студенты, получившие возможность участия в чемпионатном движении, освоившие лучшие в мире практики;

Предприятия, в которые пришли работать наши выпускники с высоким уровнем квалификации. Их не нужно адаптировать на рынке труда. Это специалисты, которые привнесут новые технологии в производство;

Материальные активы. Оборудование с мирового чемпионата осталось в Татарстане и было передано в техникумы и колледжи.

По словам собеседницы «Реального времени», в соответствии с мировыми стандартами в Казанском торгово-экономическом техникуме оснащены пять специализированных центров компетенций: «ресторанный сервис», «поварское дело», «парикмахерское искусство», «фотография» и «флористика».

«Также мы укомплектовали швейные мастерские, лаборатории маникюра и педикюра, косметический кабинет. Востребованными, как никогда, стали обретенные IT-комплексы», — отметила она.

Разия Савченко называет мировой чемпионат судьбоносным событием. «На площадках мирового чемпионата было много посетителей, среди них и школьники — наши будущие студенты. Мы видели, как они с распахнутыми глазами смотрели на действо, которое происходило на площадках», — вспоминает она.

По оценке собеседницы, в последние годы наблюдается существенное повышение интереса к рабочим профессиям. Она приводит цифры: если 3 года назад на специальность «Организация обслуживания в общественном питании» в техникум ребят принимали практически без конкурса (такая же картина складывалась и по специальностям «Парикмахер», «Фотограф», «Технология конструирования и моделирования швейных изделий»), то в этом году на эти специальности конкурс составляет два-три человека на место. А среди будущих поваров конкурс и вовсе достигает четырех человек на место. «Для нас самое главное, чтобы эти эффекты почувствовал реальный сектор экономики, потому что мы готовим кадры для работодателя. И видим в этом главную цель», — резюмирует Разия Савченко.



«Сейчас при приеме на работу обращают внимание не столько на корочку, сколько на достаточный уровень компетенций»

Заместитель директора по учебной работе Казанского техникума информационных технологий и связи Оксана Тимофеева убеждена, что благодаря проведению мирового чемпионата в Казани про движение WorldSkills узнали буквально все. «Движение WS популяризировало среднее профобразование. Среди абитуриентов появилось больше желающих вступить в это движение и выбрать интересую для них компетенцию, погрузиться в нее», — считает она.

«Раньше лишь узкий спектр людей, которые варятся в системе СПО, знали об этом движении. Но сейчас знают все — и дети, и родители, и работодатели. Проведение чемпионата WorldSkills привлекло внимание к СПО, и сейчас наши техникумы оснащены по последнему слову техники, выпускники востребованы на рынке труда как Татарстана, так и России. Работодатели сейчас начали обращать больше внимания на выпускников СПО, участвуют в разработке образовательных программ, формировании профессиональных компетенций обучающихся. Если раньше работодатели в какой-то степени пренебрежительно относились к выпускникам техникумов, им обязательно требовался диплом о высшем образовании, то сейчас при приеме на работу обращают внимание не столько на корочку, сколько на достаточный уровень образования и набор компетенций. Они уже знают, какие колледжи и техникумы республики выпускают грамотных специалистов соответствующей компетенции», — рассказала замдиректора.

По словам собеседницы, конкурс и проходной балл для поступления увеличился и в Казанском техникуме связи. Так, если в прошлом году конкурс среди программистов был четыре человека на место, то в этом достигает шести. В среднем же конкурс по техникуму составляет пять человек на место, что выше прошлогодних показателей на два пункта. «Но IT-образование всегда было достаточно популярным, поэтому выпускники 9-х классов активно идут поступать к нам», — подчеркнула она.

Оксана Тимофеева отметила, что оборудование, поступившее в техникум в рамках подготовки к чемпионату WorldSkills, используется для подготовки национальной и республиканской сборных, а также в учебном процессе и при реализации программ обучения в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». «Новое оснащение работает на дальнейшее развитие движения WS и развитие среднего профессионального образования в целом», — сообщила эксперт.



«По каким-то позициям мы обучаем работодателей»

Директор «Международного колледжа сервиса» Фарида Ковалева убеждена, что глобальные выводы про наследие мирового чемпионата в Казани делать пока рано. «Года для этого недостаточно, тем более что практически полгода из них пришлось на обучение в онлайн-режиме. Если говорить о наследии движения WS в целом, то его значение велико. Мы присоединились к этому движению в 2012 году и за это время мы очень сильно изменились. Изменились не только по материально-технической базе, но и в технологиях, качестве знаний выпускников, востребованности у работодателей. Мы многое осознали, прошли через несколько повышений квалификации педагогов, которые передают знания учащимся. Если раньше мы преподавали по традиционным классическим технологиям, и ряд инструментов, ингредиентов были для нас недоступны и непонятны, то сейчас можно смело сказать, что по каким-то позициям мы обучаем работодателей», — отметила она.

По словам собеседницы, если в первые годы после вступления в международное движение WS стояла задача готовить чемпионов, то сейчас эти знания должны приобретать все обучающиеся.

«Это очень сложная задача, потому что уровень подготовки у студентов разный. Но в итоге на выходе мы должны получить специалиста, адаптированного к производству. Даже не все производства сейчас имеют такое передовое оборудование, как у нас. Есть организации, рестораны, в которых используется устаревшее оборудование. В них могут прийти наши педагоги, наиболее активные студенты и сказать: «Совсем невыгодно вам работать на этой печке». Через движение WS наши студент становятся все более креативными. Уже в процессе обучения они предлагают новые блюда, экспериментируют с новыми ингредиентами, разрабатывают новые технологии. Ими мы делимся с работодателями», — рассказала она.

Говоря о востребованности выпускников колледжа, Фарида Ковалева подчеркнула, что работодатели разбирают их еще в процессе учебы, а пищевики расходятся буквально как горячие пирожки.



«На всех уровнях люди были в курсе»

Директор Казанского медицинского колледжа, доктор медицинских наук Зухра Хисамутдинова убеждена, что благодаря вхождению России в международное движение WS, даже менталитет населения, правительства поменялся в сторону интереса к рабочим профессиям.

«Безусловный плюс — мы совсем по-другому начали смотреть на рабочие профессии. Столь пристального интереса к рабочим профессиям до 2012 года не было. А после вступления России в международное движение многие наши колледжи превратились в ресурсные центры, активизировался интерес к СПО у президента республики, министры начали уделять этой сфере более пристальное внимание. На всех уровнях интерес к рабочим профессиям возрос, и это замечательно. Было интересно слышать, как бабушки обсуждают чемпионат WorldSkills во дворе. То есть на всех уровнях люди были в курсе этого международного движения», — считает эксперт.

Зухра Хисамутдинова вспоминает, что на площадках WS специалисты смогли увидеть разные подходы, даже в рамках одной компетенции. В частности, если говорить о компетенции «Медицинский и социальный уход», то подходы к уходу за пациентами в разных странах могут различаться.

«В нашей стране всему, что касается соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, относятся очень строго — наша конкурсантка на площадке часто обрабатывала руки, меняла перчатки. Эксперты даже сделали замечание, что она слишком часто меняет перчатки, обрабатывает руки. По их мнению, это слишком расточительно — запад перешел к экономии», — отметила она.



Большой наплыв абитуриентов

Директор Казанского техникума народных художественных промыслов Раушания Саубанова утверждает, что мировой чемпионат WS оставил в Казани шикарный след.

«Это и материально-техническая база, и оборудование, и обучение, и новые стандарты. Мы очень довольны. В наш техникум передали оборудование по компетенции «Огранка ювелирных вставок» — станки на 4 млн рублей и расходные материалы. На этой базе мы уже обучили взрослое население в возрасте 50 плюс в свободное вечернее время по программе получения дополнительной профессии. По «Ювелирному делу» нам передали оборудование мирового и национального чемпионата — на более чем 10 млн рублей», — сообщила она.

По словам собеседницы, после оснащения техникума современным оборудованием, ощущается большой наплыв абитуриентов. «Сейчас мы открыли набор и после 9-го класса, а не только после 11-го. Если до чемпионата конкурса на «Ювелирное дело» практически не было, то сейчас он достигает 2,5 человека на место, а в среднем по колледжу — 5 человек», — сказала она.

«Это просто высшая лига»



Директор Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства Жамиль Бакаев перечисляет, что благодаря движению WS удалось добиться профессионального роста педагогов.

«По своим компетенциям мы увидели мировой уровень, это просто высшая лига. Мы увидели на площадках чемпионата очень большое количество людей, обучающихся, их родителей. Они увидели, что есть специальности, которые ценятся не только у нас, но и в мире. Например, для меня стало открытием, что в Великобритании очень котируется плотницкое дело», — признался он.

По словам Жамиля Бакаева, благодаря движению WS учреждения СПО пополнились самым современным оборудованием.

«Больше спасибо президенту Татарстана, что он сумел договориться с Москвой, и основная часть оборудования осталась в республике. Мы получили оборудование мирового уровня. Мы и до мирового чемпионата не были обижены, но сейчас получили дополнительное оснащение. Представьте, вчерашние школьники сегодня могут учиться на оборудовании мирового уровня», — отметил он.

Жамиль Бакаев убежден, что основным выхлопом от вступления в движение WS должен стать приход из учреждений СПО в экономику подготовленных специалистов.

«Все участвовать в движении WS не могут. Но через это движение мы даем молодым людям возможность проявить себя. В итоге мы готовим более современные и подготовленные кадры для экономики. Ну и сами учимся», — резюмировал он.

