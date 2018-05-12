Залялова Анфиса Григорьевна
Общая информация
Директор ГАОУ СПО «Казанский педагогический колледж»
Образование:
Окончила Казанский государственный университет (1984 г.)
Трудовая деятельность:
С октября 2005 г. — директор ГАОУ СПО «Казанский педагогический колледж».
Награждена нагрудными знаками «За заслуги в образовании» (2001 г.), «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»(2005 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетным званием «Заслуженный учитель РТ» (2009 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2014 г.).
Заслуженный учитель РТ.
Кандидат педагогических наук.
Почётный работник среднего профессионального образования РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Даурская, 30
- Телефон: +7(843) 298-42-44
- Email: kazpedkolledg@bk.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018