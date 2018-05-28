Хисамутдинова Зухра Афанасовна

Общая информация

Директор ГАОУ СПО «Казанский медицинский колледж»

Образование:

Окончила педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института (1981 г.), Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент»(1995 г.), юридический факультет Казанского государственного университета (2004 г.)

Трудовая деятельность:

1983 — 1998 гг. — преподаватель, заведующий отделением, заведующий филиалом ГАОУ СПО «Казанский медицинский колледж».

С 1998 г. — директор ГАОУ СПО «Казанский медицинский колледж».

С 2007 г. — доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской государственной медицинской академии.,

Член профильной комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения минздрава России по управлению сестринской деятельности, член президиума совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений РФ, председатель совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа, член президиума ассоциации медицинских сестер РТ.

Заслуженный врач РТ (2000 г.).

Отличник здравоохранения (2003 г.).

Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Ассоциации медицинских сестер РТ (2006 г.), дипломами и почетными знаками республиканских и всероссийских конкурсов, почетной грамотой президента РФ(2016 г.)

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