«Аэропорт Казани имеет все предпосылки стать региональным транспортным хабом»

Как грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» начала экспансию в Казань

Фото: Максим Платонов

Если пассажирские авиакомпании в «коронакризис» переживают далеко не лучшие времена, то некоторые грузовые авиаперевозчики находят возможности для экспансии в регионы. Так, группа «Волга-Днепр» еще в апреле существенно расширила географию аэропортов, в которых осуществляет транзитные посадки при международных перевозках грузов. В число этих воздушных гаваней вошел и международный аэропорт «Казань» — как рассказал Николай Глушнёв, генеральный директор AirBridgeCargo (авиакомпания, входящая в состав Группы компаний «Волга-Днепр»), казанский аэропорт сейчас имеет все предпосылки стать региональным транспортным хабом. Подробнее о полетах и перевозках в условиях «коронакризиса» — в интервью Глушнёва «Реальному времени».

— Как пандемия сказалась на вашей авиакомпании? Было бы интересно узнать динамику изменений основных показателей бизнеса в течение карантина.

— Можно отметить общее снижение грузоперевозок по всем видам транспорта; это связано прежде всего с закрытиям регионов и производств. Однако сокращение пассажирских рейсов, которые перевозили порядка 50% грузов на авиатранспорте, привело к повышению спроса на наши услуги на фоне общего падения объема грузоперевозок.

Есть большой спрос в России на СИЗ и медицинские грузы, аппараты ИВЛ, линии по производству масок. Мы для себя поставили это в приоритет, так как мы понимаем всю важность сдерживания распространения вируса и обеспечения нашей медицинской инфраструктуры всем необходимым.

— Как коронавирус повлиял на грузовые авиаперевозки в целом? Можно ли говорить о том, что этому сегменту чуть легче, чем гражданской авиации?

— По грузовым перевозкам интенсивность полетов постепенно возвращается к началу февраля, но поскольку география меняется еженедельно, следуя за спросом, сейчас сложно говорить и оценивать изменения.

Сейчас пассажирские авиакомпании начинают задумываться о конвертации припаркованных пассажирских самолетов в грузовые, некоторые авиакомпании возят груз, просто пристегивая его к пассажирским сиденьям, таких примеров много. Мы считаем, что все мы делаем благое дело, перевозя необходимые медицинские грузы туда, где это наиболее востребовано, в кратчайшие сроки. Для пассажирских авиакомпаний это один из способов выжить.

— Какие рейсы, связанные с пандемией, уже пришлось совершить вашим бортам? В какие страны или из каких стран? Что или кого приходилось перевозить, если не секрет?

— Мы сделали ряд перевозок для Норильска, Москвы и других регионов. Что касается Казани, мы привезли линии по производству масок.

— А если вспомнить докоронавирусные времена — какие памятные или важные (исключительно на ваш взгляд) рейсы совершила ваша авиакомпания?

— Группа «Волга-Днепр» за 30 лет наработала уникальный опыт. Если говорить про Россию, можно отметить серию рейсов, где концепция «Грузового супермаркета» была задействована в полном объеме: серия рейсов на Ил-76, Ан-124 и Boeing 747 — на Ямал. В течение этой программы было доставлено оборудование для постройки СПГ завода в Саббете. Уникальная перевозка для Камбаратинской ГЭС-2 — сверхтяжелый моногруз весом 98 тонн.

Мы были участниками многих инфраструктурных проектов по всему миру, в том числе для постройки добывающих заводов в Папуа-Новой Гвинее, где мы выполнили серию из 80 рейсов для поставки добывающего оборудования в труднодоступный регион в высокогорье. Группа осуществляла работу во множестве гуманитарных миссий, а так же имеет опыт работы в регионах с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

— Не могли бы вы рассказать о флоте авиакомпании? Ранее сообщалось, что в распоряжении есть 12 самолетов Ан-124-100 «Руслан» и 5 воздушных судов Ил-76ТД-90ВД — изменилось ли что-то? Какова изношенность авиапарка?

— Количество самолетов в парке осталось неизменным. При этом весь парк востребован и «на крыле», с поправкой на рутинные ТО, одно из которых для Ан-124 как раз сейчас проходит в Казани. Сейчас пять машин Ан-124 прошли модернизацию, причем одна из них с повышением грузоподъемности со 120 до 150 тонн коммерческой нагрузки. Ил-76ТД-90ВД, эксплуатируемый «Волга-Днепр», на сегодняшний день соответствует требованиям ИКАО-4 и является модернизированной версией самолета Ил-76, имеет допуски для работы по всему миру.

Фото Максима Платонова

Аэропорт Казани соответствует требованиям нашего флота с точки зрения технической оснащенности

— Не могли бы вы рассказать о ходе реализации проекта по созданию в казанском аэропорту транзитного узла для авиационных грузовых перевозок из Европы и Азии? На ваш взгляд, насколько удобен и приспособлен для этих целей казанский аэропорт?

— Аэропорт Казани соответствует требованиям нашего флота с точки зрения технической оснащенности. Конечно, мы продолжим совместную работу над улучшением оснащения — так, для разгрузки Boeing 747 требуется специфическое оборудование. Но в целом аэропорт Казани имеет все предпосылки стать региональным транспортным хабом.

— Коллеги из «Коммерсанта» отмечают, что с начала 2020 года ваша авиакомпания начала совершать транзитные рейсы через Казань все чаще: «В январе входящая в группу компания AirBridgeCargo выполнила первые два транзитных рейса через аэропорт Казани. В марте число транзитных рейсов через аэропорт доведено до четырех в неделю, в апреле — до шести-семи в неделю». С чем это связано?

— Группа «Волга Днепр» нацелена на диверсификацию деятельности в России, и Казань для нас стала одним из шагов этого развития. Мы ищем новых партнеров и новые рынки. Казань — один из наиболее развитых регионов в центральной России, который успешно провел ряд крупных международных мероприятий. Инвестиционная привлекательность и транспортная доступность на высоком уровне. Все это, а также позитивный коммерческий настрой, помогли нам сделать выбор в пользу Казани.

1 / 44 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов