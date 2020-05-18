«Аэропорт Казани имеет все предпосылки стать региональным транспортным хабом»
Как грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» начала экспансию в Казань
Если пассажирские авиакомпании в «коронакризис» переживают далеко не лучшие времена, то некоторые грузовые авиаперевозчики находят возможности для экспансии в регионы. Так, группа «Волга-Днепр» еще в апреле существенно расширила географию аэропортов, в которых осуществляет транзитные посадки при международных перевозках грузов. В число этих воздушных гаваней вошел и международный аэропорт «Казань» — как рассказал Николай Глушнёв, генеральный директор AirBridgeCargo (авиакомпания, входящая в состав Группы компаний «Волга-Днепр»), казанский аэропорт сейчас имеет все предпосылки стать региональным транспортным хабом. Подробнее о полетах и перевозках в условиях «коронакризиса» — в интервью Глушнёва «Реальному времени».
— Как пандемия сказалась на вашей авиакомпании? Было бы интересно узнать динамику изменений основных показателей бизнеса в течение карантина.
— Можно отметить общее снижение грузоперевозок по всем видам транспорта; это связано прежде всего с закрытиям регионов и производств. Однако сокращение пассажирских рейсов, которые перевозили порядка 50% грузов на авиатранспорте, привело к повышению спроса на наши услуги на фоне общего падения объема грузоперевозок.
Есть большой спрос в России на СИЗ и медицинские грузы, аппараты ИВЛ, линии по производству масок. Мы для себя поставили это в приоритет, так как мы понимаем всю важность сдерживания распространения вируса и обеспечения нашей медицинской инфраструктуры всем необходимым.
— Как коронавирус повлиял на грузовые авиаперевозки в целом? Можно ли говорить о том, что этому сегменту чуть легче, чем гражданской авиации?
— По грузовым перевозкам интенсивность полетов постепенно возвращается к началу февраля, но поскольку география меняется еженедельно, следуя за спросом, сейчас сложно говорить и оценивать изменения.
— Какие рейсы, связанные с пандемией, уже пришлось совершить вашим бортам? В какие страны или из каких стран? Что или кого приходилось перевозить, если не секрет?
— Мы сделали ряд перевозок для Норильска, Москвы и других регионов. Что касается Казани, мы привезли линии по производству масок.
— А если вспомнить докоронавирусные времена — какие памятные или важные (исключительно на ваш взгляд) рейсы совершила ваша авиакомпания?
— Группа «Волга-Днепр» за 30 лет наработала уникальный опыт. Если говорить про Россию, можно отметить серию рейсов, где концепция «Грузового супермаркета» была задействована в полном объеме: серия рейсов на Ил-76, Ан-124 и Boeing 747 — на Ямал. В течение этой программы было доставлено оборудование для постройки СПГ завода в Саббете. Уникальная перевозка для Камбаратинской ГЭС-2 — сверхтяжелый моногруз весом 98 тонн.
Мы были участниками многих инфраструктурных проектов по всему миру, в том числе для постройки добывающих заводов в Папуа-Новой Гвинее, где мы выполнили серию из 80 рейсов для поставки добывающего оборудования в труднодоступный регион в высокогорье. Группа осуществляла работу во множестве гуманитарных миссий, а так же имеет опыт работы в регионах с неблагоприятной эпидемической обстановкой.
— Не могли бы вы рассказать о флоте авиакомпании? Ранее сообщалось, что в распоряжении есть 12 самолетов Ан-124-100 «Руслан» и 5 воздушных судов Ил-76ТД-90ВД — изменилось ли что-то? Какова изношенность авиапарка?
— Количество самолетов в парке осталось неизменным. При этом весь парк востребован и «на крыле», с поправкой на рутинные ТО, одно из которых для Ан-124 как раз сейчас проходит в Казани. Сейчас пять машин Ан-124 прошли модернизацию, причем одна из них с повышением грузоподъемности со 120 до 150 тонн коммерческой нагрузки. Ил-76ТД-90ВД, эксплуатируемый «Волга-Днепр», на сегодняшний день соответствует требованиям ИКАО-4 и является модернизированной версией самолета Ил-76, имеет допуски для работы по всему миру.
Аэропорт Казани соответствует требованиям нашего флота с точки зрения технической оснащенности
— Не могли бы вы рассказать о ходе реализации проекта по созданию в казанском аэропорту транзитного узла для авиационных грузовых перевозок из Европы и Азии? На ваш взгляд, насколько удобен и приспособлен для этих целей казанский аэропорт?
— Аэропорт Казани соответствует требованиям нашего флота с точки зрения технической оснащенности. Конечно, мы продолжим совместную работу над улучшением оснащения — так, для разгрузки Boeing 747 требуется специфическое оборудование. Но в целом аэропорт Казани имеет все предпосылки стать региональным транспортным хабом.
— Коллеги из «Коммерсанта» отмечают, что с начала 2020 года ваша авиакомпания начала совершать транзитные рейсы через Казань все чаще: «В январе входящая в группу компания AirBridgeCargo выполнила первые два транзитных рейса через аэропорт Казани. В марте число транзитных рейсов через аэропорт доведено до четырех в неделю, в апреле — до шести-семи в неделю». С чем это связано?
— Группа «Волга Днепр» нацелена на диверсификацию деятельности в России, и Казань для нас стала одним из шагов этого развития. Мы ищем новых партнеров и новые рынки. Казань — один из наиболее развитых регионов в центральной России, который успешно провел ряд крупных международных мероприятий. Инвестиционная привлекательность и транспортная доступность на высоком уровне. Все это, а также позитивный коммерческий настрой, помогли нам сделать выбор в пользу Казани.
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