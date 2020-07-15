Коронавирус срезал половину пассажиропотока авиационной отрасли Татарстана

Фото: Максим Платонов

Как падал и рос пассажиропоток на фоне пандемии

Пассажиропоток в авиаотрасли Татарстана упал на 53%, сообщил сегодня замглавы Минтранса республики Андрей Егоров. Так, если в первом полугодии 2019 года показатель составлял 1,9 млн человек, то в первом полугодии 2020 года — лишь немного превысил 900 тысяч пассажиров. Падение пассажиропотока наблюдали во всех аэропортах республики, кроме аэропорта «Бугульма» — там он даже подрос на 1%.

— На сегодняшний день потихоньку отрасль раскачивается, пассажиропоток растет. Пока международные авиалинии у нас закрыты, но тем не менее ожидаем, что все-таки к осени… Пока загадывать рано, что у нас там будет.

Как восстанавливается отрасль, можно проследить на примере показателей татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» — их озвучил сегодня гендиректор компании Петр Трубаев. Так, в период наиболее жестких ограничений загрузка у авиакомпании упала до 36,7%, но уже в мае начала расти — по итогам месяца составила 54,9%. В июне загрузка уже превысила 59,6%, а в этом месяце переваливает за 70%.

В реконструкцию аэропорта «Бегишево» в Татарстане вложат более 657 млн рублей, рассказал замглавы Минтранса республики Андрей Егоров. Фото tatar-inform.ru

Подспорьем стали федеральные меры поддержки: по заявлению Егорова, аэропорт «Казань» в рамках этих мер получил за три месяца более 150 млн рублей, «Бегишево» — более 35 млн рублей. «Бугульма» получила кратно меньше — менее полумиллиона рублей, Егоров объяснил это именно отсутствием падения пассажиропотока.

Параллельно с этим ведутся работы по реконструкции изношенных аэропортов — так, работы в «Бегишево» начнут уже в этом году. В реконструкцию аэропорта «Бегишево» в Татарстане вложат более 657 млн рублей, рассказал замглавы Минтранса республики Андрей Егоров. Кроме того, сейчас ведется разработка проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы «Бугульмы».

Татарстанский авиаперевозчик намерен получить прибыль, несмотря на «коронакризис»

Трубаев сегодня также подвел итоги первого пятилетия работы «ЮВТ Аэро» — компания зарегистрировалась в Бугульме в апреле 2015 года, а 24 июля того же года выполнила первый рейс из аэропорта «Казань». «Реальное время» ранее подробно рассказывало историю «ЮВТ Аэро» — с того момента компания успела установить новый личный рекорд по финансовым результатам. Как заявил сегодня Трубаев, по итогам 2019 года компания получила 602 млн рублей чистой прибыли.

Вполне очевидно, что «коронакризис» основательно подкосил бизнес «ЮВТ Аэро», и нового рекорда в 2020 году уже никто не ждет. Вместе с тем Трубаев все же смотрит в будущее очень оптимистично.

Трубаев заявил, что компания уже подала несколько заявок на новые рейсы в Росавиацию — сейчас «ЮВТ Аэро» ожидает, когда в ведомстве соберется комиссия по рассмотрению этих заявок. Фото tatar-inform.ru

«Тех показателей 2019 года мы не достигнем. Но мы сработаем с прибылью однозначно», — заявил Трубаев. В целом он спрогнозировал прибыль в размере примерно 2/3 от результатов 2019 года.

Большинство рейсов татарстанской авиакомпании попадает под программу субсидирования внутренних перевозок. При этом Трубаев заявил, что компания уже подала несколько заявок на новые рейсы в Росавиацию — сейчас «ЮВТ Аэро» ожидает, когда в ведомстве соберется комиссия по рассмотрению этих заявок. Что это будут за направления, Трубаев пока не стал раскрывать.

Все ближе к нам берег турецкий?

На днях стало известно о том, что авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Россию, в том числе и в Казань: на сайте компании указывается, что билеты можно купить уже с начала августа. Но до последнего не сообщалось о достижении об этом принципиальной договоренности в высших эшелонах обеих стран.

Сегодня утром в беседе с нашим корреспондентов генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан подтверждал, что Турция ждет россиян:

— «Турецкие авиалинии» готовы в любой момент запустить рейсы между Турцией и Россией. И почему сейчас нет авиасообщения между странами — дело не в Turkish Airlines. В Москве активно ведутся переговоры на эту тему. Мы ждем необходимых согласований из столицы. Надеюсь, будет скоро этот вопрос разрешен. Я знаю, что многие российские граждане с нетерпением ждут открытия рейсов, чтоб посетить Турцию. А мы с нетерпением ждем россиян у себя в стране.

Исмет Эрикан подтверждал, что Турция ждет россиян. Фото Рината Назметдинова

И вот буквально час назад турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Министерство транспорта и инфраструктуры Турции договорилось с властями России о возобновлении авиационного сообщения между двумя странами. Правда, источники РБК в Минтрансе России и в Росавиации эту информацию пока не комментируют.



Александр Артемьев