Путин поздравил моряков с Днем ВМФ: «Благодарю за вклад в укрепление морской мощи страны»

Президент России отметил, что все причастные к этому празднику способствовали созданию славы ВМФ

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поздравил военных моряков с Днем Военно-Морского Флота и выразил благодарность за их службу и вклад в усиление морской мощи страны.

— Сегодня наша страна чествует свой доблестный Военно-Морской Флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу, в ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями обеспечил России статус великой морской державы. <...> Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что «сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности».

Ранее президент России обсудил с Совбезом серийный выпуск вооружений.

Никита Егоров