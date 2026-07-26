МИД Ирана — об атаке Киева: «Мы не будем колебаться в защите нашей нацбезопасности»

Ответственность за такие атаки будет возложена на украинские власти и их союзников

МИД Ирана предупредил о возможном ответе после атаки на свое торговое судно в Каспийском море. Об этом пресс-служба министерства сообщила в своем телеграм-канале.

— Мы не будем колебаться в защите наших интересов и национальной безопасности, основываясь на принципах международного права, особенно на принципе самообороны, — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что ответственность за такие атаки будет возложена на украинские власти и их союзников.

Согласно информации, предоставленной агентством IRNA со ссылкой на МИД Ирана, инцидент произошел ранним утром в субботу, в результате чего на судне прогремел взрыв: один моряк погиб, а другой был ранен. После этого Иран вызвал временного поверенного в делах Украины для обсуждения ситуации.

Ранее сообщалось, что власти США не стали передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов.

Никита Егоров