МИД Ирана — об атаке Киева: «Мы не будем колебаться в защите нашей нацбезопасности»
Ответственность за такие атаки будет возложена на украинские власти и их союзников
МИД Ирана предупредил о возможном ответе после атаки на свое торговое судно в Каспийском море. Об этом пресс-служба министерства сообщила в своем телеграм-канале.
— Мы не будем колебаться в защите наших интересов и национальной безопасности, основываясь на принципах международного права, особенно на принципе самообороны, — говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что ответственность за такие атаки будет возложена на украинские власти и их союзников.
Согласно информации, предоставленной агентством IRNA со ссылкой на МИД Ирана, инцидент произошел ранним утром в субботу, в результате чего на судне прогремел взрыв: один моряк погиб, а другой был ранен. После этого Иран вызвал временного поверенного в делах Украины для обсуждения ситуации.
Ранее сообщалось, что власти США не стали передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов.
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