Что приобрел и потерял театрально-образовательный «Науруз» от онлайн-формата

Более 700 участников из 33 регионов, 135 часов занятий — организаторы форума «Науруз» подвели итоги

18 июня в большом зале театра имени Г. Камала прошел круглый стол, на котором организаторы и участники подвели итоги VI Международного театрально-образовательного форума «Науруз». Само событие завершилось накануне, поэтому впечатления от десятидневного онлайн-марафона театральных практик, лекций и коллективного творчества были свежими и эмоционально насыщенными. При этом четкие выводы все же были обозначены.

В день закрытия поздравили с открытием

Первыми слово на круглом столе взяли организаторы форума. Главный режиссер татарского академического театра им. Г. Камала, художественный руководитель форума Фарид Бикчантаев. Если он и директор фестиваля Ильфир Якупов, который по совместительству выступил и модератором встречи, находились в зрительном зале, то все остальные участники — а их было более 200 — выходили в ZOOM, трансляция выводилась на экран над сценой.

— Год назад я, Ильфир и Юрий Альшиц сидели и разрабатывали программу онлайн-обучения. Жизнь так распорядилась, что новый формат оказался просто необходимым. Естественно, любое начинание сопровождается сомнениями, опасениями, но я считаю, что форум состоялся — да, в ином формате, да, в закрытом пространстве. Если раньше церемония закрытия проходила в фойе нашего театра, с подниманием бокалов и слезами, то сегодня мне бы хотелось поздравить участников не с закрытием, а с открытием фестиваля! Потому что новый формат раскрыл перед нами и новые возможности и пространства, в которые мы выходим, — заявил Фарид Бикчантаев.

Фото Максима Платонова

Фарид Бикчантаев: «Новый формат раскрыл перед нами и новые возможности и пространства, в которые мы выходим»

Привидения Камаловского театра

Ильфир Якупов озвучил цифры, которые в этом случае оказались убедительнее слов. Так, «Науруз» 2020 года собрал 700 участников из 33 регионов России из четырех государств СНГ. Для сравнения — предыдущие пять лет в мероприятии участвовало около 300 человек. 19 педагогов из Татарстана, России, Польши, Колумбии, Бразилии, Германии прочли 90 лекций и практических занятий. В общей сложности непрерывное обучение велось на протяжении 135 часов.

— Мы сами, наш технические работники и все сотрудники театра буквально за пару недель обучились новым технологиям перед форумом. Если бы мы не сделали это, то и форум бы не состоялся, мы бы попросту его не осилили. Я очень благодарен нашим техникам, которых я в шутку называю «привидениями». Оставаясь невидимыми, они могли зайти на любую секцию, чтобы исправить любую неполадку.

Положено начало опыту онлайн-обучения. Мы провели опрос среди участников, и более 60 процентов респондентов ответили, что это их первый опыт дистанционного образования. Однако при выборе между офлайн и онлайн форматами 69 процентов участников отдали предпочтение очному форуму. Что ж, их мы и ждем через два года на следующем образовательном форуме, — отметил Ильфир Якупов.

Кроме того, в течение трех дней на форуме проходила международная научная конференция «Вызов разуму», на которой эксперты театра из 50 стран обсуждали новые направления театрального тренинга. Мероприятие проходило под эгидой Международного института театра/ЮНЕСКО, а ее духовным вдохновителем стал Юрий Альшиц, который на форуме также вел онлайн-школу-лабораторию для театральных педагогов и актеров драматического театра.

Фото Максима Платонова

Ильфир Якупов: «Я очень благодарен нашим техникам, которых я в шутку называю «привидениями». Оставаясь невидимыми, они могли зайти на любую секцию, чтобы исправить любую неполадку»

Онлайн-форум до онлайн-академии доведет

Пожалуй, именно Альшиц, который вышел на связь из Германии, где расположен его исследовательский центр театрального образования Akt-Zent, был на подведении итогов самым строгим и беспристрастным. Но и он согласился со своими коллегами в том, что первый онлайн-форум — событие историческое.

— Эксперименты, которые мы начали, надо продолжать. Сложнее всего на форуме, на мой взгляд, пришлось практикам. А вот повторять ничего не надо — это просто смешно. По-человечески нам хотелось прикоснуться друг к другу, сесть за один стол. Но и новый формат позволил нам прикоснуться к чему-то особенному. Отмечу, что отсутствие человеческих контактов не выдерживают прежде всего ученики. Если неделя, как в этот раз, — это еще нормально, то 10 дней или месяц — уже сложнее. Здесь надо смотреть, как с космонавтами, сколько человек может выдержать. При этом, пользуясь онлайн-форматом, нельзя стремиться к массовости, это должно насторожить. Не надо гнаться за количеством участников, это снижает требования к педагогике в том числе. Я — за индивидуальный подход, — рассказал профессор.

Альшиц также пригласил казанских коллег к участию в работе онлайн-академии, которая открывается в скором времени. Он предложил создать онлайн-сообщество педагогов из тех экспертов, которые участвуют в образовательном форуме «Науруз».

Фото sobaka.ru

Юрий Альшиц: «Не надо гнаться за количеством участников, это снижает требования к педагогике в том числе. Я — за индивидуальный подход»

«В танцзале такого не сделаешь»

Говоря о практиках на форуме, коллеги сошлись во мнении, что тяжелее всего пришлось московскому педагогу и хореографу Александру Андрияшкину. Он вел секцию по сценической пластике. Однако сам преподаватель отметил, что в онлайн-формате масса плюсов, надо только научиться их видеть и использовать:

— Мои занятия «Перформативные практики» собрали 80 участников в интернет-пространстве. Это было бы невозможно сделать в танцевальном зале. Еще один положительный момент — есть люди, которые давно хотели попасть на мои мастер-классы, но такого шанса у них не было. Его предоставил «Науруз». С другой стороны, и те, кто интересовался танцевальными и пластическими практиками, смогли окунуться и ближе познакомиться с театральным искусством. Приятно, что театральная общественность не только поверила, но и дала возможность перенести пластические дисциплины в онлайн-формат. Пусть живое общение ничто не заменит, но использовать эти плюсы необходимо, — уверен хореограф.

«Хороший преподаватель — тоже актер»

Прекрасно резюмировала итоги форума профессор КФУ Наталья Каленская, которая читала лекции в секции «Менеджмент и PR-технологии в сфере театрального искусства»:

— Мы живем во время, как я его называю, «вседозволенности и равнодушия». И тем приятнее мне было увидеть заинтересованные глаза моих слушателей. Я уверена, что хороший преподаватель — тоже актер, богема, мы тоже работаем с эмоциями, как и театральные деятели. Это как в пьесе «Ханума» было сказано: «Хороший сапожник тоже поэт. А о плохом и говорить не стоит». Построение бренда театра — это всегда над границами: этническими, географическими, идеологическими. Наша задача, как говорил Сократ, не столько наполнить сосуд, сколько зажечь факел. И я думаю, этот факел мы зажгли в глазах наших слушателей, и я надеюсь, что огня хватит до нашей следующей встречи.

Выступления слушателей форума из разных городов и стран только подтвердили это высказывание. К сожалению, не все эксперты смогли принять участие в итоговом круглом столе. Основная причина — разница часовых поясов, как, например, в Колумбии и Бразилии. Однако во время форума не мешала даже она.

Итоги столь масштабного и знакового мероприятия подвести за один день невозможно. Форум будут обсуждать не один год. Но твердо сказать можно несколько вещей. Онлайн хорошо, но в сочетании с очным, привычным нам форматом — еще лучше. Плюсов у дистанционных встреч и обучения масса, однако в погоне за массовостью легко утратить качество. Эта прописная истина работает и в области театральной педагогики. И, пожалуй, главное — живое общение ничто не заменит.