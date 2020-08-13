«Реал» сливает французское: старейший оптовик алкоголя сдал рынок дочке «Татспиртпрома»

Некогда один из лидеров алкогольного рынка Татарстана попал под угрозу банкротства: ему предъявлены претензии почти на 80 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», с алкогольного рынка Татарстана уходит один из крупных импортеров премиального алкоголя — холдинговая компания «Реал», ввозившая в республику виски Chivas Regal и Jameson, а также водку Absolut. В прошлом году компания не выдержала конкуренцию с ООО «Алкоторг», что привело к фатальной для нее потере эксклюзивного права на поставки от «П.Р. Русь», российской структуры французской Pernod Ricard, отмечают участники рынка. Источник из подконтрольных структур ХК «Реал» связывает крах с тем, что вместо прежних 7-8 независимых оптовиков на рынке остался лишь «Алкоторг», который управляется ТСП и альянсом из трех оптовиков: «Россич», «Саман», «Компания Премьер». Тем временем глубина финансового пике «Реала» может быть величиной в несколько сот миллионов рублей.

«Реал» уходит вслед за «Галереей вин»

Вытеснение с татарстанского алкогольного рынка независимых оптовых поставщиков элитных ликеро-водочных изделий, можно сказать, завершилось. Под угрозой банкротства оказался старейший импортер премиального алкоголя ХК «Реал», который был в числе первых региональных дистрибьюторов одного из грандов мировых производителей алкоголя Pernod Ricard. Эта компания наряду с казанской ООО «Фирма Галерея вин» Якова Цейнштейна еще на заре нового тысячелетия заключила договор с АО «П.Р. Русь» (российская «дочка» Pernod Ricard, — прим. ред.) на эксклюзивные поставки люксовых брендов в Татарстан.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Галерея вин» выступала контрагентом мирового производителя с июля 1999 года, а «Реал» — с сентября 2000 года. Эти две компании и начали ввозить в республику Chivas Regal, Ballantine`s, Beefeater, Jameson, Absolut. Впрочем, в их портфеле находились и популярные российские водочные бренды. «Реал», как и «Галерея вин», занималась оптовой и розничной торговлей ввозного алкоголя: оба являлись в свое время лидирующими игроками и имели розничные торговые точки, бутики брендового алкоголя.

Как следует из картотеки татарстанского арбитража, 3 августа суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве ХК «Реал». Иск предъявила казанская «Галерея вин», которая сама находится в процедуре банкротства. Заявление подал конкурсный управляющий фирмы Цейнштейна. По данным арбитражного суда, ее требования составили 923,2 тыс. рублей. «В заявлении о признании должника несостоятельным (банкротом) указана кандидатура арбитражного управляющего Эльмиры Камаловой из СРО «Гильдия арбитражных управляющих», — говорится в определении арбитража.

Как следует из картотеки татарстанского арбитража, 3 августа суд принял к рассмотрению заявление о банкротстве ХК «Реал». Фото Максима Платонова

Конкурсный управляющий «Галереи вин» Айгуль Нотфуллина отказалась сообщить причину обращения в суд, как и происхождение долговых обязательств ХК «Реал». Зато участники рынка предположили, что два эксклюзивных поставщика Pernod Ricard, скорее всего, перекупали друг друга определенные партии алкоголя, оставив финансовые «следы» после сделок. «Реальное время» направило электронный запрос на корпоративный ящик ХК «Реал» (nm@real.mi.ru, указан в системе «СПАРК-Интерфакс»), но не получило ответа. Рабочие телефоны компании не отвечают. Один из экс-партнеров бенефициара ХК «Реал» Татьяны Слепневой обещал передать ей просьбу «Реального времени» на получение комментария, но пока Татьяна Петровна не откликнулась.



По данным источников «Реального времени», собственники «Реала» задумались о банкротстве достаточно давно, намереваясь провести процедуру под своим контролем. Арбитражный управляющий «Галереи вин» их попросту опередила, причем якобы на считанные дни.

«Дочка» Beluga CROUP выставила претензии на 65 млн рублей

Сама «Галерея вин» после скандальной истории с непогашенным кредитом «Татсоцбанка» трехлетней давности в процессе ликвидации, а ее основатель Яков Цейнштейн вынужден был оставить бизнес и сейчас находится за пределами России. Как сообщали СМИ, «Галерея вин» не смогла обслуживать кредит на 250 млн руб, а учредители компании предложили предоставить контроль над фирмой «Татсоцбанку». Совладелица «Галереи вин» Ирина Кузьмина писала в блоге, что серьезные трудности произошли после того, как фирма «утратила контракт Перно Рикар» (речь идет о событии 2016 года, — прим. ред.), после чего компания, по ее словам, подверглась рейдерскому захвату.



Сама «Галерея вин» в процессе ликвидации, а ее основатель Яков Цейнштейн вынужден был оставить бизнес и сейчас находится за пределами России. Фото: vk.com/gallerywinegroup

Так или иначе, но почти 1 млн рублей не та сумма, которая стала бы критичной для импортера алкоголя. 5 августа в дело о банкротстве ХК «Реал» вступило ООО «Производственно-строительное объединение» с требованиями свыше 10 млн рублей. Вдогонку ей 10 августа поступил другой тяжеловесный иск. Подмосковная «Белуга маркет» (входит в Beluga CROUP, крупный производитель водки и ликеро-водочных изделий и один из главных импортеров алкоголя) выставила требования к ХК «Реал» на 65,9 млн рублей. Правда, ее иск еще не принят к производству.



Судебные заседания по рассмотрению исковых требований в татарстанском арбитраже назначены на 22 сентября. А пока, как сообщили в Госалкогольинспеции РТ, лицензии на продажу алкоголя у ХК «Реал» продолжают действовать. От других комментариев в надзорном ведомстве отказались.

Ассоциация рестораторов и отельеров РТ: уход «Реала» не вызвал трудностей

Банкротство одного из независимых оптовиков ликеро-водочных изделий не удивило участников алкогольного рынка республики. И особенно в нише HoReCa (это рестораны, бары, отели), которая считается важным каналом продвижения премиальных брендов, хотя на него приходится около 10-15% продаж оптовиков.

По словам директора Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галины Шарафутдиновой, уход компании «Реал» с рынка HoReCa не создал каких-либо трудностей для рестораторов. Еще в прошлом году кафе и рестораны, работая с компанией «Реал», заключали договора на поставку алкогольной продукции с другими компаниями (их названия она не указала, — прим. ред.). «Новые поставщики могли предоставить аналогичные условия по ценовой политике, которые были предоставлены «Реалом», — сообщила она. Если оценивать долю продаж алкогольных компаний предприятиям общественного питания, она может быть и не такая значительная, по сравнению с ретейлом, но этот канал продаж помогает знакомить потребителей и продвигать новые продукты, новые тренды, а также формировать покупательские предпочтения.

— Посредством кафе, ресторанов гость знакомится с новым продуктом, а уже потом может приобрести его в магазине. Поэтому любой держатель брендов дорожит своим присутствием в нише HoReCa, — заметила Галина Шарафутдинова. Иначе говоря, рестораны часто оказываются в качестве своеобразного «пробника» для потребителей нового, в том числе и премиального алкоголя.

Причина в потере алкогольного пакета Pernod Ricard?



Управляющий одного из ресторанов рассказал «Реальному времени», что ХК «Реал» не смогла продлить сотрудничество с «П.Р. Русь» на 2020 год, не выдержав конкуренцию с «Алкоторгом», контролируемым «Татспиртпромом». Как известно, у «Алкоторга» обширная сеть магазинов «Арыш Мае» плюс множество магазинов у оптовых поставщиков-партнеров, которые превышают возможности сетей «Реала». Более того, некоторые потребители могли задерживать выручку из-за пандемии, полагает он.

— Сила портфеля Pernod Ricard велика и, как локомотив, тащит продажи остального алкоголя, — говорит собеседник издания.

Источники из окружения бенефициаров ХК «Реал» не стали опровергать эту информацию, а запрос «Реального времени» в «Перно Рикар Русь» остался без ответа. Но как только он поступит, «Реальное время» готово его опубликовать.

О том, что «Татспиртпром» и его структура «Алкоготорг» являются ключевыми партнерами «П.Р. Русь» не раз говорил прежний гендиректор ТСП Ирек Миннахаметов. «Сегодня «Татспиртпром» является официальным дистрибьютором продукции Pernod Ricard не только в Татарстане, но и Уральском федеральном округе, — заявлял он. — Мы, как дистрибьютор, продаем 10% от всего объема продаж продукции Pernod Ricard в России».

Важно подчеркнуть, что «Алкоторг» развивает продажи премиальных брендов не самостоятельно, а вместе с тремя оптовыми компаниями: «Россич», «Саман», «Премьер». По данным «СПАРК-Интерфакс», в уставный капитал «Алкоторга», который на 70% контролируется ТСП и его структурами, входят владельцы этих компаний. Им принадлежит около 30% долей «Алкоторга». Лейсан Шишкина, глава Алкогольной ассоциации Татарстана, в которой состоят оптовики «Саман», «Компания Премьер» и ХК «Реал», отказалась от комментариев. «Не могу комментировать», — ответила она на просьбу корреспондента «Реального времени». Гендиректор фирмы «Саман» Ленар Равилов, до которого дозвонилось «Реальное время», переадресовал вопрос к Шишкиной.

«Алкоторг» переиграл «Реал» на родном поле

— Действительно, ХК «Реал» занимала лидерские позиции на алкогольном рынке Татарстана, но в последние два года поставщик активно терял их по широкому кругу алкогольных позиций. Конкурирующие с ней фирмы предлагали более хорошие условия продаж, отъедая «алкогольный пакет» у «Реала» в нише HоRеCа. Лучше, когда на рынке работают шесть поставщиков вместо двух. Есть больше шансов получить более выгодные условия, — считает владелец нескольких казанских ресторанов Нурислам Шарифуллин.

Остальные рестораторы заявляют, что потрясений на рынке с уходом «Реала» не произошло, а сотрудничество с новыми поставщиками идет продуктивно. Расцвет компании связывают с эпохой Рашита Шайхутдинова — экс-главы «Татспиртпрома», который благоволил «Реалу» во времена управления алкогольным гигантом. Благодаря этому «Реал» сумел в свое время добиться розлива водки на мощностях ТСП, но после очередной смены руководства производитель отказался от этих контрактов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», спад выручки у ХК «Реал» начался с 2016 года, и за последующие три года она сократилась в 2 раза. Так, в 2016 году она составила 1,085 млрд рублей, в 2017 году — 726,2 млн рублей, в 2018 году — 619,9 млн рублей, в 2019 году — 524 млн рублей. Чистая прибыль упала в 6 раз — до 527 тысяч рублей.



Татарстанская алкогольная HoReCa ждет улучшений

От смены поставщика на алкогольном рынке HoReCa ожидают диапазона скидок от 10% до 15% от базовой оптовой цены элитного алкоголя, а главное — расширения ассортимента, отметила глава Ассоциации рестораторов и отельтеров Галина Шарафутдинова. «Предпочтения потребителей в последние годы сильно изменились, — отметила она. — Все большую популярность набирают винные истории, а потребление элитной водки снижается».

Между тем в окружении ХК «Реал» объясняют крах компании сговором основных игроков. «За последние годы с рынка выкинули несколько независимых поставщиков — «Квантор», «Патриот», «НЕСКО Казань» (эксклюзивный дистрибьютор Bacardi, представляет бренды Bacardi, Grey Goose, Eristoff, Martin). Изначально на рынке была сильная конкуренция, здесь работало 7-8 игроков, пестрая ассортиментная матрица. А теперь осталось трое поставщиков, связанных с интересами «Татспиртпрома», — полагают они. Добавим, что за несколько лет из Алкогольной ассоциации РТ вышли 6 оптовиков, среди которых ТК «Санкар», ТД «Кристалл Казань», ООО «Агроторг».