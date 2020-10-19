Список персон

Шарифулин Нурислам Тахирович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 2 октября 1985 года в Ташкенте (Узбекистан).

Трудовая деятельность

2004–2005 гг. — бармен в боулинг-клуб «Тимерхан».
2005–2006 гг. — бармен в казино «828».
2005–2007 гг. — бармен в ресторане «Рубаи».
2007–2008 гг. — бармен в развлекательном центре «Феникс».
2007–2008 гг. — руководитель столовой «Нур-Авто».
2008–2009 гг. — заместитель гендиректора в комплексе «Туган авылым».
2009–2010 гг. — директор департамента питания ЦО «Ашан».
2010–2014 гг. — совладелец ресторанов «Дархан» и «Родео».

С 2014 г. — владелец сети чайхан PLove.

Семейное положение: женат, трое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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