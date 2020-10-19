Шарифулин Нурислам Тахирович
Общая информация
Родился 2 октября 1985 года в Ташкенте (Узбекистан).
Трудовая деятельность
2004–2005 гг. — бармен в боулинг-клуб «Тимерхан».
2005–2006 гг. — бармен в казино «828».
2005–2007 гг. — бармен в ресторане «Рубаи».
2007–2008 гг. — бармен в развлекательном центре «Феникс».
2007–2008 гг. — руководитель столовой «Нур-Авто».
2008–2009 гг. — заместитель гендиректора в комплексе «Туган авылым».
2009–2010 гг. — директор департамента питания ЦО «Ашан».
2010–2014 гг. — совладелец ресторанов «Дархан» и «Родео».
С 2014 г. — владелец сети чайхан PLove.
Семейное положение: женат, трое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 19.10.2020