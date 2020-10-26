ООО Холдинг — Компания «Реал»

Общая информация

ООО Холдинг — Компания «Реал» специализировалась на оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта. Была известна как крупный импортер премиального алкоголя.

Юридическое лицо было образовано в 2000 году.

26.09.2020 г. — в отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение.

Руководитель — Слепнева Татьяна Петровна.

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