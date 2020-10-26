ООО Холдинг — Компания «Реал»
Общая информация
ООО Холдинг — Компания «Реал» специализировалась на оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта. Была известна как крупный импортер премиального алкоголя.
Юридическое лицо было образовано в 2000 году.
26.09.2020 г. — в отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение.
Руководитель — Слепнева Татьяна Петровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420141, ул Сафиуллина, 5А
Дата последнего обновления: 26.10.2020