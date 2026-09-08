Более 390 млн рублей направят на цифровую трансформацию Казани в 2026 году

Финансы пойдут на развитие интернета, функционирование информсистем мэрии, защиту данных

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируется увеличить бюджет программы «Цифровая трансформация муниципального управления» на 9%, с 930 миллионов до 1,013 миллиарда рублей. Программа охватывает три года: в 2026 году выделят 394 миллиона рублей, в 2027 и 2028 годах — по 309 миллионов рублей. В настоящее время проект проходит антикоррупционную экспертизу.

Финансирование будет направлено на развитие интернета, функционирование информационных систем мэрии, обновление цифровой инфраструктуры, защиту данных и оборудование для хранения информации. В частности, на работу информационных систем в этом году предусмотрено 127 миллионов рублей, а в 2027 и 2028 годах — по 160 миллионов. Также в текущем году на обновление информационных систем выделят 135 миллионов рублей.

Для выполнения муниципального задания МБУ «Центр городской трансформации» в 2026 году предусмотрено 40 миллионов рублей, а в следующие два года — по 60 миллионов рублей. Среди задач учреждения — обеспечение необходимой техникой и кадрами, увеличение количества информационных систем и реализованных проектов.

Каждый год планируется создавать не менее двух новых информационных систем, дорабатывать 10 уже существующих, а также оптимизировать 15 муниципальных услуг и функций. В текущем году на модернизацию рабочих мест направят 2,2 миллиона рублей, на информационную безопасность — 4,2 миллиона, а на серверные мощности — 31,2 миллиона рублей. В 2027 и 2028 годах на серверные мощности планируется выделять по 32,2 миллиона рублей ежегодно, а на информационную безопасность — по 6,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 46 млн рублей на «возвращение домой» лиц без гражданства.

Никита Егоров