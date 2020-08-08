Опрос предпринимателей: кто сократил расходы из-за коронакризиса?

Предприниматели используют разные сценарии выхода из кризиса, вызванного самоизоляцией. Один из популярных — придерживаться строгой дисциплины расходов. Бизнесмены, опрошенные «Реальным временем», рассказали, что в основном сократили затраты на аренду офисов. Подробнее — в нашем еженедельном бизнес-задачнике.

Консалтинговая компания EY провела онлайн-опрос о том, как на фоне коронакризиса предприятия оптимизируют расходы. Почти все опрошенные сократили постоянные и капитальные затраты более чем на 20% по сравнению с докризисным уровнем. Оптимизировали ли вы свои расходы? Если да, то какую статью расходов сократили и на сколько? Как это отразилось на работе? Планируете ли оптимизировать расходы в будущем?



Рафиз Иманаев генеральный директор ЗАО «Синтез-Сандра» Мы всегда оптимизируем работу: внедряем энергосберегающие технологии, автоматизируем производство. Во время самоизоляции сократился выпуск продукции, но мы были к этому готовы. Мы 30 лет живем в напряженном состоянии. Если считать сокращение затрат вместе с расходами на ГСМ, то они составили 15—20%. Также мы снизили потребление электроэнергии. Зато налоги увеличились соразмерно оптимизации на 20—25%.

Виктор Никитин генеральный директор ООО «Бипиум» Расходы не сократили, потому что работа у нас и так достаточно серьезно оптимизирована. Сокращение затрат зависит от компании. Если раздутый штат, функции дублируются, то кризис — подходящее время, чтобы сбросить балласт. Если говорить о сокращении расходов на маркетинг, то сейчас их, наоборот, надо увеличивать.

Радмила Белавина генеральный директор и соучредитель компании «Радар» На нашей отрасли коронакризис не отразился, потому что мы производим оборудование для малого бизнеса, который изо всех сил старается выйти из этого кризиса. Через месяц после объявления о самоизоляции мы вышли на работу, и нам не пришлось сокращать статьи расходов. Мы только уменьшили затраты на рекламу, которую размещаем в журналах перед выставками.

Павел Кострикин руководитель проекта «Примавера» У нас действующий поселок, поэтому глобально оптимизировать расходы мы не стали. На какой-то период затраты немного уменьшились, но это не было нашим желанием, а стало велением времени. Когда в поселке живут люди, то для них надо создавать комфортную среду, и это непрерывный процесс. И на нем мы не экономим.

Ирина Купряхина директор ООО швейная мастерская «ИРЭН» Мы сократили персонал, закупаем ткани только первой необходимости. Не знаю, будем ли дальше оптимизировать затраты. Сначала надо как-то выжить. Объемы продаж школьной формы упали: люди боятся, что дети будут учиться дистанционно. Во время самоизоляции шили маски, но это не наш ассортимент.

Айрат Халиуллин генеральный директор школы «Квентин» У нас была договоренность с арендодателем о скидке на арендную ставку на период пандемии. Также поставщики пошли нам навстречу и дали скидку на «мерч». Мы работаем онлайн, поэтому серьезно расходы не сокращали. В целом затраты упали на 10—15%, что оцениваем только положительно.

Борис Мусташкин генеральный директор ООО «Пегас» Трудно ответить однозначно. Часть магазинов открывали в конце апреля, часть — в мае — июне. Мы сократили расходы на зарплату, аренду, оптимизировали штат. В апреле расходы упали на 80%. Торговые центры открылись 16 июля, и с этого дня за аренду мы платим полную стоимость.

Петр Сафиуллин руководитель фабрики мебели Yaratam Мы только наращиваем производство. Во время пандемии тоже работали. Единственное, в апреле нам предоставили скидку в 50% на аренду офиса, и еще незначительные скидки на аренду помещения получили на производстве мебели. В остальном расходы не сокращали, но если будет вторая волна карантина и нас закроют на самоизоляцию, то придется.