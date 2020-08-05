Список персон

Купряхина Ирина Викторовна

Промышленность, Легкая промышленность
Купряхина Ирина Викторовна
Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родилась 23 марта 1968 года.

По первому образованию инженер химик-технолог. Обучалась в школе «Стиль» по специальности «Дизайнер по костюму», в немецкой Академии моды.

Педагогическое образование получила в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова.

Не замужем, двое детей и двое внуков.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, г. Казань, ул. Комарова, 2/3
  • Телефон: (843) 298-52-40
  • Email: atelje-iren@mail.ru
  • Сайт: https://atelje-iren.ru/

Дата последнего обновления: 05.08.2020


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