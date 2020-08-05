Купряхина Ирина Викторовна
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Родилась 23 марта 1968 года.
По первому образованию инженер химик-технолог. Обучалась в школе «Стиль» по специальности «Дизайнер по костюму», в немецкой Академии моды.
Педагогическое образование получила в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова.
Не замужем, двое детей и двое внуков.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Комарова, 2/3
- Телефон: (843) 298-52-40
- Email: atelje-iren@mail.ru
- Сайт: https://atelje-iren.ru/
Дата последнего обновления: 05.08.2020