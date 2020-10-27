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ООО СИНТЕЗ-САНДРА

Промышленность, Производства

Общая информация

ООО «Синтез-Сандра» — предприятие, основной продукцией которого является пленка полиэтиленовая (рукав и полурукав) и хозяйственные товары из полиэтилена высокого и низкого давления.

Руководитель — Трифонов Алексей Борисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422701, р-н Высокогорский с Высокая Гора ул Центральная, 3
  • Телефон: (84365) 3-00-74
  • Email: sintezsandra2010@yandex.ru
  • Сайт: http://www.sintez-sandra.ru/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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