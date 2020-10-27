ООО СИНТЕЗ-САНДРА
Промышленность, Производства
Общая информация
ООО «Синтез-Сандра» — предприятие, основной продукцией которого является пленка полиэтиленовая (рукав и полурукав) и хозяйственные товары из полиэтилена высокого и низкого давления.
Руководитель — Трифонов Алексей Борисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422701, р-н Высокогорский с Высокая Гора ул Центральная, 3
- Телефон: (84365) 3-00-74
- Email: sintezsandra2010@yandex.ru
- Сайт: http://www.sintez-sandra.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020