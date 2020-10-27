Сафиуллин Петр Эдуардович
Общая информация
Родился 19 января 1979 года в Казани.
Образование
2002 г. — окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГАСА) по специальности «архитектурное проектирование».
Трудовая деятельность
2002-2003 гг. — архитектор-фрилансер (Казань).
2003-2004 гг. — ООО «Архитектурная политика» (Москва), сооснователь, архитектор.
2004-2006 гг. — архитектор-фрилансер (Москва).
2006-2007 гг.— Atria Magna (Москва), главный архитектор.
2007-2011 гг. — архитектор-фрилансер (Москва).
2013 — ООО «Concept House Store», сооснователь, архитектор
C 2014 — учредитель ООО «Яратам».
2015 — 2016 — «Татинвестгражданпроект», руководитель мастерской.
Семейное положение — женат, воспитывает сына.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Дзержинского, 6Б
- Телефон: (987) 008-89-89
- Email: shop@yaratam.design
- Сайт: https://www.yaratam.design/
Дата последнего обновления: 27.10.2020