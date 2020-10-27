Список персон

Сафиуллин Петр Эдуардович

Промышленность, Производства
Сафиуллин Петр Эдуардович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 19 января 1979 года в Казани.

Образование

2002 г. — окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГАСА) по специальности «архитектурное проектирование».

Трудовая деятельность

2002-2003 гг. — архитектор-фрилансер (Казань).
2003-2004 гг. — ООО «Архитектурная политика» (Москва), сооснователь, архитектор.
2004-2006 гг. — архитектор-фрилансер (Москва).
2006-2007 гг.— Atria Magna (Москва), главный архитектор.
2007-2011 гг. — архитектор-фрилансер (Москва).
2013 — ООО «Concept House Store», сооснователь, архитектор
C 2014 — учредитель ООО «Яратам».
2015 — 2016 — «Татинвестгражданпроект», руководитель мастерской.

Семейное положение — женат, воспитывает сына.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Дзержинского, 6Б
  • Телефон: (987) 008-89-89
  • Email: shop@yaratam.design
  • Сайт: https://www.yaratam.design/

Дата последнего обновления: 27.10.2020

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